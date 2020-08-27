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В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов

Милиция в Минске начала отпускать задержанных на акции протеста журналистов. Несколько часов назад их доставили в Октябрьское РУВД с площади Независимости, где они освещали акцию протеста оппозиции, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Посольство РФ в Минске проверяет информацию о задержании российских журналистов

Посольство России в Белоруссии проверяет информацию о том, что в Минске на протестной акции были задержаны российские журналисты. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе диппредставительства. "Посольство РФ в Минске проверяет данную информацию", - сказал представитель посольства.
ТАСС11:55
Подробнее о событии
РИА Новости

Корреспондентов РИА Новости отпустили из отделения милиции в Минске

РИА Новости15:15
RT на русском

СЖР следит за ситуацией с российскими журналистами в Белоруссии

RT на русском13:39
Коммерсантъ

Задержанных в Минске журналистов начали отпускать

Коммерсантъ13:54
Lenta.ru

В Минске массово задержали журналистов

Lenta.ru11:44
ТАСС

Посольство РФ в Минске планирует до конца суток решить вопрос с задержанием журналистов

ТАСС16:03
РБК

Милиция начала выпускать задержанных в Минске российских журналистов

РБК14:36
Дождь

В центре Минска задержали около 20 журналистов «для выяснения личности»

Дождь11:26

Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море

«Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики провести 23—29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море», — цитирует сообщение РИА Новости.
Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море
RT на русском16:03
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НХЛ отменит сегодняшние матчи Кубка Стэнли в рамках борьбы с расизмом

Ранее отложить сегодняшние поединки плей-офф потребовал один из руководителей объединения «Альянс хоккейного многообразия», занимающегося борьбой с расизмом в НХЛ, нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн.
РБК спорт14:45