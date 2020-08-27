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В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов

Милиция в Минске начала отпускать задержанных на акции протеста журналистов. Несколько часов назад их доставили в Октябрьское РУВД с площади Независимости, где они освещали акцию протеста оппозиции, сообщает ТАСС.В источнике
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РИА Новости

Корреспондентов РИА Новости отпустили из отделения милиции в Минске

РИА Новостивчера в 15:15
Коммерсантъ

Задержанных в Минске журналистов начали отпускать

Коммерсантъвчера в 13:54
Дождь

В центре Минска задержали около 20 журналистов «для выяснения личности»

Дождьвчера в 11:26
RT на русском

СЖР следит за ситуацией с российскими журналистами в Белоруссии

RT на русскомвчера в 13:39
РБК

Милиция начала выпускать задержанных в Минске российских журналистов

РБКвчера в 14:36
Lenta.ru

В Минске массово задержали журналистов

Lenta.ruвчера в 11:44
ТАСС

На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек

ТАССвчера в 14:02

Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрое задержание подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков и призвал не допустить возвращения "лихих 90-х".
РИА Новости17:34
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Игнашевич продолжит тренировать «Торпедо» до конца нынешнего сезона

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев во время ведиоконференции с болельщиками клуба рассказал о том, что главный тренер Сергей Игнашевич продолжит работу с командой до завершения нынешнего сезона.
Советский спортвчера в 13:22

Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море

«Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики провести 23—29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русскомвчера в 16:03
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В Пентагоне заявили, что «предупредили» Россию после инцидента в Сирии

В Пентагоне заявили, что "предупредили" Россию о готовности защищать своих военных после инцидента в Сирии и призвали вернуться к механизму предотвращения конфликтов в арабской республике.
РИА Новости17:20
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Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
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