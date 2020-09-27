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BFM.ru
BFM.ru

В Минске перед митингом оппозиции начались задержания

По официальным данным, уже задержаны несколько человек. Ранее сообщалось о том, что МВД Белоруссии усиливает меры безопасности перед акцией протеста оппозиции в Минске. В Белоруссии акции протеста против итогов выборов президента продолжаются с начала августа.В источнике
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ТАСС

На акции протеста возле стелы «Минск - город-герой» собрались около 10 тыс. человек

ТАСС08:24
Эхо Москвы

В Минске милиция, по данным правозащитников, задержала около 15-ти участников новой акции протеста

Эхо Москвы09:05
Коммерсантъ

В Минске задерживают участников протестных акций

Коммерсантъ07:59
Интерфакс

В центре Минска собрались более пяти тысяч протестующих

Интерфакс08:07
RT на русском

В Минске провели задержания перед запланированной акцией протеста

RT на русском07:17
РБК

В Минске начались задержания до начала акции протеста

РБК07:16
РИА Новости

В Минске задержали несколько участников протестных акций

РИА Новости06:58

ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Целый ряд СМИ не оставили незамеченным опубликованный в Youtube ролик, где видна попытка американского истребителя F-15 Eagle повторить трюк его российского коллеги - Су-30СМ. Тогда, в конце 2017 года в небе над Сирией российский пилот «заглянул» в грузовой отсек тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.
Вечерний курьер05:35
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