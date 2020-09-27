По официальным данным, уже задержаны несколько человек. Ранее сообщалось о том, что МВД Белоруссии усиливает меры безопасности перед акцией протеста оппозиции в Минске. В Белоруссии акции протеста против итогов выборов президента продолжаются с начала августа.