В Минске подверглась нападению съемочная группа Би-би-си
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В Минске подверглась нападению съемочная группа Би-би-си, сообщает РБК со ссылкой на Русскую службу британского СМИ. Трое журналистов компании имели аккредитации, выданные министерством иностранных дел Белоруссии. При этом они носили опознавательные жилетки и имели журналистские удостоверения.В источнике
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