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BFM.ru
BFM.ru

В Минске подверглась нападению съемочная группа Би-би-си

В Минске подверглась нападению съемочная группа Би-би-си, сообщает РБК со ссылкой на Русскую службу британского СМИ. Трое журналистов компании имели аккредитации, выданные министерством иностранных дел Белоруссии. При этом они носили опознавательные жилетки и имели журналистские удостоверения.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

В Би-би-си призвали позволить аккредитованным журналистам делать свою работу в Белоруссии

ТАСС20:13
Интерфакс

«Би-Би-Си» сообщила об атаке силовиков на ее съемочную группу в Минске

Интерфакс17:14
Газета.Ru

Силовики атаковали журналистов русской службы «Би-би-си» на протестах в Минске

Газета.Ru17:19
Известия

Русская служба Би-би-си заявила о нападении силовиков в Минске

Известия17:21
Эхо Москвы

Неизвестные напали в Минске на журналистов «Русской службы Би-би-си»

Эхо Москвы17:03
РБК

Би-би-си сообщило о нападении на свою съемочную группу в Минске

РБКвчера в 16:47
РЕН ТВ

«Русская служба BBC» заявила о нападении на журналистов в Минске

РЕН ТВвчера в 16:44

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Петербургский дневниквчера в 06:20
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«Газпром» потерял половину выручки от экспорта газа

Компания пострадала от низких продаж и цен в первом полугодии Глубокий кризис на внешних газовых рынках, связанный с последствиями пандемии коронавируса, в два раза сократил экспортную выручку «Газпрома» в январе—июне 2020 года, до $11,3 млрд.
Коммерсантъ10 августа в 13:05
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Тихановская в видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в размещенном на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из республики, отметив, что это ее самостоятельное решение.
Инфоросвчера в 05:30
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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