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Lenta.ru
Lenta.ru

В Минске при разгоне протестов открыли стрельбу и ранили журналистку

В Минске при разгоне протестов открыли стрельбу и ранили в ногу журналистку портала "Наша Ніва", сообщается в Telegram-канале издания. Инцидент случился на улице Кальварийской.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

В Минске получила ранение журналистка

URA.Ru14:00
РЕН ТВ

Момент обстрела журналистки на протестах в Минске попал на видео

РЕН ТВ14:30
Вести.Ru

Взрывы и стрельба: силовики в Минске жестко подавляют протесты

Вести.Ru14:10
Znak.com

Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В числе раненных — журналистка

Znak.com14:06
Газета.Ru

Журналистка перестала чувствовать ногу после ранения во время митингов в Минске

Газета.Ru14:42
Комсомольская правда

Появилось видео атаки силовиков в Минске, при которой ранили журналистку

Комсомольская правда14:46
Lenta.ru

В Минске при разгоне протестов открыли стрельбу и ранили журналистку

Lenta.ru14:08

Ловчев назвал арбитра Казарцева нелюдем за жёлтую карточку Соболеву

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение арбитра Василия Казарцева показать жёлтую карточку форварду столичной команды Александру Соболеву в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
RT на русском07:23

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное дело00:03
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Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа

Программа стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кэшбэка на туры по России стартует в ночь на 21 августа и продлится неделю, сообщил в понедельник на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс04:52
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Газизов призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов призвал применить суровые санкции в виде пожизненного отстранения от судейства к арбитрам Василию Казарцеву и Алексею Еськову, обслуживавшим матч «красно-белых» с «Сочи» в 1-м туре РПЛ (2:2).
Metaratings10:45
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Калошин объяснил, почему VAR не отменила второй пенальти в ворота «Спартака»

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин оценил решение арбитра Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).
RT на русском14:33

В центре Минска начались столкновения демонстрантов с полицией

Белорусские силовики забрасывают светошумовыми гранатами и стреляют резиновыми пулями в демонстрантов, стекающихся группами в центр Минска, по всему городу проходят задержания, сообщает издание NEXTA в своем Telegram-канале.
Газета.Ru14:22
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