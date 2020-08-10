В Минске при разгоне протестов открыли стрельбу и ранили журналистку
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В Минске при разгоне протестов открыли стрельбу и ранили в ногу журналистку портала "Наша Ніва", сообщается в Telegram-канале издания. Инцидент случился на улице Кальварийской.В источнике
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