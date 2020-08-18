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BFM.ru
BFM.ru

В Минске приземлился самолет ФСБ РФ

В аэропорту Минска приземлился самолет Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64523, согласно данным сервиса FlightRadar. По информации из открытых источников, лайнер относится к авиации ФСБ, сообщает РБК. Согласно тем же источникам, он используется для полетов директора ФСБ Александра Бортникова.В источнике
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Царьград

Белорусы прямо из аэропорта «сливали» прилёт «самолёта ФСБ». Но главный источник был другим

Царьград02:42
Фонтанка.Ру

Самолет ФСБ России вернулся из Минска в Москву

Фонтанка.Ру00:47
Московский Комсомолец

СМИ: в Минске приземлился самолет авиации ФСБ Ту-214

Московский Комсомолецвчера в 16:40
Коммерсантъ

Самолет ФСБ России прибыл в Минск

Коммерсантъ18:48
Lenta.ru

В Минск прибыл российский спецсамолет

Lenta.ruвчера в 16:42
Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: В Минск прилетел самолет, который связывают с ФСБ России

Эхо Москвы01:34
РБК

В Минск из Москвы прилетел лайнер ФСБ

РБКвчера в 15:55
КП - Беларусь

В Минске приземлился борт ТУ-214 из Москвы, предположительно принадлежащий ФСБ России

КП - Беларусь02:34

Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии
Ведомости02:19
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея

После пропажи директора музея сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку и выразили солидарность со всеми, кто пропал до и после выборов.
РБКвчера в 13:41
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Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком

Первым свидетелем защиты по делу актера Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий – он назвал артиста "очень хорошим" человеком, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости03:37

В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ruвчера в 17:08
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Белорусская оппозиция назвала возможную пользу от поддержки Москвы

Одна из лидеров протеста, глава штаба Виктора Бабарико и член координационного совета (КС) Мария Колесникова рассказала РБК о возможных положительных изменениях, которые могут произойти в случае поддержки со стороны Москвы.
РБК03:34