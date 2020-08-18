В Минске приземлился самолет ФСБ РФ
Смотрите также
Адвокат потерпевшей: никакого инсульта у Ефремова не было
Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии
Шахтеры «Беларуськалия» вышли на митинг
ОМОН заблокировал путь митингующим к заводу в Минске
Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников
Полиция США усилила патрулирование у генконсульства РФ в Нью-Йорке
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной
Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Овечкин вышел на 14-е место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ
Власти Гродно выполнили требования протестующих
«Яндекс» объединил такси и каршеринг в одном приложении
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея
Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком
Названы замедляющие работу смартфона приложения
Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов
В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше
ОМОН заблокировал путь митингующим к заводу в Минске
Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Власти Гродно выполнили требования протестующих
СМИ узнали о провале спецслужб Украины из-за «боевиков ЧВК» в Белоруссии
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея
«Яндекс» объединил такси и каршеринг в одном приложении
Названы замедляющие работу смартфона приложения
Овечкин вышел на 14-е место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ
Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов
В аэропорту Минска приземлился самолет Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64523, согласно данным сервиса FlightRadar. По информации из открытых источников, лайнер относится к авиации ФСБ, сообщает РБК. Согласно тем же источникам, он используется для полетов директора ФСБ Александра Бортникова.В источнике
Подробнее о событии