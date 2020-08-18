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BFM.ru
BFM.ru

В Минске приземлился самолет ФСБ РФ

В аэропорту Минска приземлился самолет Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64523, согласно данным сервиса FlightRadar. По информации из открытых источников, лайнер относится к авиации ФСБ, сообщает РБК. Согласно тем же источникам, он используется для полетов директора ФСБ Александра Бортникова.В источнике
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Царьград

"Эвакуация? Вывоз ценностей?": Белорусы бьются над загадкой "лайнера ФСБ России" в Минске

Царьград00:25
Эхо Москвы

Сайт РБК сообщил о приземлении накануне в Минске самолета ФСБ

Эхо Москвы23:16
Коммерсантъ

Самолет ФСБ России прибыл в Минск

Коммерсантъ18:48
Lenta.ru

В Минск прибыл российский спецсамолет

Lenta.ruвчера в 16:42
Московский Комсомолец

СМИ: в Минске приземлился самолет авиации ФСБ Ту-214

Московский Комсомолецвчера в 16:40
РБК

В Минск из Москвы прилетел лайнер ФСБ

РБКвчера в 15:55
Фонтанка.Ру

В Минске приземлился самолёт ФСБ России

Фонтанка.Рувчера в 13:49

Более заразный штамм коронавируса оказался менее смертоносным

Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется в Европе, США и некоторых частях Азии, является более заразным, но менее смертельным, заявил президент Международного общества по инфекционным болезням Пол Тамбья.
Взгляд.рувчера в 13:34

Самолеты российских ВКС впервые за месяц провели боевые полеты на северо-западе Сирии

Российские ВКС уже не раз в ответ на боевые вылазки подвергали обстрелам с воздуха позиции джихадистских повстанческих группировок, таких как «Хайат Тахрир аш-Шам», Туркестанская исламская партия (ТИП) и «Хуррас аль-Дин» (все запрещены в России).
Аргументы неделивчера в 07:18

Оппозиция Белоруссии отрицает планы вывода страны из союза с Россией

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил, что программа оппозиционного штаба на период до 2030 г. предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и вступление в перспективе в Евросоюз и НАТО.
Ведомостивчера в 12:00
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