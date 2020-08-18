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BFM.ru
BFM.ru

В Минске приземлился самолет ФСБ РФ

В аэропорту Минска приземлился самолет Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64523, согласно данным сервиса FlightRadar. По информации из открытых источников, лайнер относится к авиации ФСБ, сообщает РБК. Согласно тем же источникам, он используется для полетов директора ФСБ Александра Бортникова.В источнике
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Коммерсантъ

Самолет ФСБ России прибыл в Минск

Коммерсантъ18:48
Фонтанка.Ру

Самолет ФСБ России вернулся из Минска в Москву

Фонтанка.Ру00:47
Эхо Москвы

«Дождь»: В Минске вчера вечером побывал самолет ФСБ России

Эхо Москвы04:03
Царьград

Директор ФСБ прилетел спасать Лукашенко? Россию обвинили в провокациях

Царьград04:20
Lenta.ru

В Минск прибыл российский спецсамолет

Lenta.ruвчера в 16:42
Московский Комсомолец

СМИ: в Минске приземлился самолет авиации ФСБ Ту-214

Московский Комсомолецвчера в 16:40
РБК

В Минск из Москвы прилетел лайнер ФСБ

РБКвчера в 15:55
КП - Беларусь

В Минске приземлился борт ТУ-214 из Москвы, предположительно принадлежащий ФСБ России

КП - Беларусь02:34

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»
Evo-rus.com01:34
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

Два российских легионера "Вашингтон Кэпиталз" – капитан команды Александр Овечкин и его партнер по звену Евгений Кузнецов, – названы лучшими игроками очередной игры "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках первого этапа Кубка Стэнли.
Вести.Ru01:20
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