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BFM.ru
BFM.ru

В Минске приземлился самолет ФСБ РФ

В аэропорту Минска приземлился самолет Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64523, согласно данным сервиса FlightRadar. По информации из открытых источников, лайнер относится к авиации ФСБ, сообщает РБК. Согласно тем же источникам, он используется для полетов директора ФСБ Александра Бортникова.В источнике
С чего всё началось
Источник казанского издания «Бизнес Online» в авиастроительной отрасли сообщал
, что аббревиатура в названии модификации расшифровывается как «высотный пункт управления».
РБКвчера в 15:55
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Царьград

«Лайнер ФСБ в Минске»: Белорусы выставили свои «глаза» у посольства

Царьград17:12
Эхо Москвы

Сайт РБК сообщил о приземлении накануне в Минске самолета ФСБ

Эхо Москвы18:08
Фонтанка.Ру

В Минске приземлился самолёт ФСБ России

Фонтанка.Рувчера в 13:49
Московский Комсомолец

СМИ: в Минске приземлился самолет авиации ФСБ Ту-214

Московский Комсомолецвчера в 16:40
News.ru

Самолёт авиации ФСБ прилетел в Минск

News.ruвчера в 16:25
РБК

В Минск из Москвы прилетел лайнер ФСБ

РБКвчера в 15:55
Lenta.ru

В Минск прибыл российский спецсамолет

Lenta.ruвчера в 16:42

Верховный суд запретил в России движение АУЕ

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ТВКвчера в 21:10
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Минздрав назвал число участников проверки безопасности вакцины от COVID

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