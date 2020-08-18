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BFM.ru
BFM.ru

В Минске приземлился самолет ФСБ РФ

В аэропорту Минска приземлился самолет Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64523, согласно данным сервиса FlightRadar. По информации из открытых источников, лайнер относится к авиации ФСБ, сообщает РБК. Согласно тем же источникам, он используется для полетов директора ФСБ Александра Бортникова.В источнике
С чего всё началось
Источник казанского издания «Бизнес Online» в авиастроительной отрасли сообщал
, что аббревиатура в названии модификации расшифровывается как «высотный пункт управления».
РБКвчера в 15:55
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Фонтанка.Ру

Самолет ФСБ России вернулся из Минска в Москву

Фонтанка.Ру00:47
Царьград

"Эвакуация? Вывоз ценностей?": Белорусы бьются над загадкой "лайнера ФСБ России" в Минске

Царьград00:25
Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: В Минск прилетел самолет, который связывают с ФСБ России

Эхо Москвы01:34
Коммерсантъ

Самолет ФСБ России прибыл в Минск

Коммерсантъ18:48
Lenta.ru

В Минск прибыл российский спецсамолет

Lenta.ruвчера в 16:42
Московский Комсомолец

СМИ: в Минске приземлился самолет авиации ФСБ Ту-214

Московский Комсомолецвчера в 16:40
РБК

В Минск из Москвы прилетел лайнер ФСБ

РБКвчера в 15:55

Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ21:02
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Bloomberg: США могут ввести новые санкции против Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Венесуэлы для прекращения оставшихся операций по торговле нефтью с этой страной, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Коммерсантъ01:23