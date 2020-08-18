В Минске приземлился самолет ФСБ РФ
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В аэропорту Минска приземлился самолет Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64523, согласно данным сервиса FlightRadar. По информации из открытых источников, лайнер относится к авиации ФСБ, сообщает РБК. Согласно тем же источникам, он используется для полетов директора ФСБ Александра Бортникова.В источнике
С чего всё началось
Источник казанского издания «Бизнес Online» в авиастроительной отрасли сообщал
, что аббревиатура в названии модификации расшифровывается как «высотный пункт управления».
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