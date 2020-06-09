с чего всё началось

В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цены на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».

В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ

Общество В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса. 6

Происшествия Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters. 71

Политика Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москву Дата 24 июня выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1945 году прошел первый парад Победы.

Происшествия Известные адвокаты отказались защищать Ефремова Адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский, защищавшие многих известных спортсменов и актеров, отказались защищать артиста Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в Москве, 9 июня сообщает РИА Новости. 112

Авто Выпуск автомобилей BMW в России будет приостановлен В период с середины июня до начала июля 2020 года на калининградском заводе "Автотор" будет "заморожен" выпуск машин BMW. 21

Авто Mercedes-Benz выпустит всего 15 эксклюзивных Maybach Провожать на покой покой S-класс с монументальным 12-цилиндровым агрегатом Mercedes-Benz начала еще в марте 2019 года, представив для седана прощальное исполнение Final Edition.

Общество Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 550

Гаджеты Новые процессоры AMD Ryzen и видеокарты Radeon ожидаются в октябре Различные источники говорят о том, что и новые CPU, и новые видеокарты компания AMD выпустит на рынок в начале четвёртого квартала, то есть в октябре.

Политика Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, электронное голосование он пока не рассматривает. 728

Общество В Москве откроется ресторан без кассиров Сеть ресторанов быстрого питания KFC в связи с пандемией коронавируса объявила об открытии в Москве «ресторана будущего», где не будет кассиров и традиционных касс. 18

Музыка Григорий Лепс перенес празднование дня рождения на год Григорий Лепс перенес свой летний концерт, который должен был состояться на сцене Crocus City Hall в 58-й день рождения артиста 16 июля 2020 года, ровно на один год.

Общество Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь. 115

Авто Skoda выпустила модель Octavia Scout нового поколения Чешская компания Skoda представила новое поколение модели Octavia Scout. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба бренда. 6