Энергетика
RT на русскомВ Минске призвали к пересмотру цен на российский газ
В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цены на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».
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с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба российского ведомства.Известиявчера в 10:40
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Происшествия
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест после смертельного ДТП
Kazanfirst.ru вчера в 14:49
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт в Симферополе.
Lenta.ru 07:53
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Lenta.ru вчера в 08:16
Общество
В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня
Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 06:45
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
Михаил Ефремов может быть отправлен на психиатрическую экспертизу
Актера Михаила Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 07:08
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Футбол
Вагнер Лав решил перейти в ЦСКА
Свободная Пресса 07 июня в 12:38
Политика
Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
Дата 24 июня выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1945 году прошел первый парад Победы.
Союзное Вече 07:31
Происшествия
Известные адвокаты отказались защищать Ефремова
Адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский, защищавшие многих известных спортсменов и актеров, отказались защищать артиста Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в Москве, 9 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 07:55
Авто
Выпуск автомобилей BMW в России будет приостановлен
В период с середины июня до начала июля 2020 года на калининградском заводе "Автотор" будет "заморожен" выпуск машин BMW.
Новые автомобили вчера в 08:33
Общество
Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в мае за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:00
Здоровье
Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом
RT на русском 05:49
Авто
Mercedes-Benz выпустит всего 15 эксклюзивных Maybach
Провожать на покой покой S-класс с монументальным 12-цилиндровым агрегатом Mercedes-Benz начала еще в марте 2019 года, представив для седана прощальное исполнение Final Edition.
32CARS.ru вчера в 16:14
Футбол
Димитров покинул «Урал» и завершил карьеру
Евро-футбол.ру 08:06
Общество
Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
Экономика
Премьер Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года
Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию страны до 2035 года.
News.ru 07:57
Гаджеты
Новые процессоры AMD Ryzen и видеокарты Radeon ожидаются в октябре
Различные источники говорят о том, что и новые CPU, и новые видеокарты компания AMD выпустит на рынок в начале четвёртого квартала, то есть в октябре.
iXBT.com 06:44
Политика
Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции
Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, электронное голосование он пока не рассматривает.
RT на русском 06:06
Общество
В Москве откроется ресторан без кассиров
Сеть ресторанов быстрого питания KFC в связи с пандемией коронавируса объявила об открытии в Москве «ресторана будущего», где не будет кассиров и традиционных касс.
Мослента 06:35
Музыка
Григорий Лепс перенес празднование дня рождения на год
Григорий Лепс перенес свой летний концерт, который должен был состояться на сцене Crocus City Hall в 58-й день рождения артиста 16 июля 2020 года, ровно на один год.
ИА InterMedia 05:50
Общество
Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений
Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь.
REGNUM 04:46
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru вчера в 09:43
Авто
Volkswagen начал производство кроссовера Nivus
Компания Volkswagen начала серийное производство нового компактного купе-кроссовера Nivus.
Автоновости дня вчера в 08:37
Политика
Песков заявил, что в России нет олигархов
В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:06
Авто
Skoda выпустила модель Octavia Scout нового поколения
Чешская компания Skoda представила новое поколение модели Octavia Scout. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба бренда.
Известия 05:40
Происшествия
Возможный организатор убийства Старовойтовой доставлен в Петербург
В Петербурге продолжается расследование убийства депутата Государственной Думы РФ Галины Старовойтовой, совершенного в 1998 году.
Российская газета 06:53
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Стриминговая платформа HBO Max убрала оскароносный фильм "Унесенные ветром" из-за расового подтекста.
Piter.tv 00:27