Энергетика
RT на русскомВ Минске призвали к пересмотру цен на российский газ
В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».
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«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба российского ведомства.Известия10:40
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Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.
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ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
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Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал заметное оживление среди подписчиков.
Московский Комсомолец 08:12
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Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Минпромторг предлагает запретить госзакупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны страны.
Комсомольская правда 08:42
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Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети
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Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
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Актера Михаила Ефремова официально задержали по делу о смертельной аварии в центре Москвы. Об этом сообщили в МВД столицы.
Комсомольская правда 11:41
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Известия вчера в 15:22
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На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Происшествия
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
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Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
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RT на русском 08:56