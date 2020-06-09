с чего всё началось

В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цены на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».

В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ

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Шоу-бизнес Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль. 5

Футбол «Уфа» интересуется защитником сборной Болгарии Защитник сборной Болгарии и софийского ЦСКА Божидар Чорбаджийски может перейти в "Уфу", сообщает местное издание Маrіса.

Футбол Скауты трёх московских клубов просмотрят Умара Садика Скауты всех трёх клубов будут присутствовать на первом полуфинальном матче Кубка Сербии "Партизан" — "Црвена Звезда", который состоится 10 июня, и будут следить за игрой форварда.

Происшествия Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы. 32

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 482

Армия и оружие Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения. 295

Армия и оружие МиГ-35 оснастят перспективным оружием "Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания", - сказал Селиванов. 5

Транспорт ГИБДД начала тестировать новую систему проверки водителей на алкоголь Проект нового метода, который заключается в выявлении алкогольного опьянения посредствам тестирование водителей с помощью средств индикации этанола в выдыхаемом воздухе, в скором времени пройдет обсуждение в Общественной палате.

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Наука Из-за негативных мыслей человек в старости может поглупеть Как сообщается в научном издании Alzheimer’s & Dementia, постоянное негативное мышление снижает когнитивные функции, а также способствует отложению в мозге белковых агрегатов, которые обычно выявляют при болезни Альцгеймера. 69

Общество Бани и парикмахерские Петербурга могут готовиться к приему посетителей Беглов отметил, что с Роспотребнадзором уже согласовано открытие библиотек, возобновление торговли мебелью в специализированных магазинах вне торгово-развлекательных центров, работа фотоателье, открытие бань, парикмахерских, оказание бытовых услуг, за исключением услуг салонов красоты. 156

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Здоровье На Камчатке госпиталь Минобороны начнёт принимать гражданских Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2020, 02:36 — REGNUM Военный госпиталь, построенный в рекордные сроки на Камчатке, начнёт принимать гражданских пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. 2

Армия и оружие ВМС США запретят использование флага конфедератов «Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей распорядился разработать приказ, запрещающий флаг конфедератов в общественных местах и в рабочих зонах объектов ВМС, на кораблях, самолетах, подводных лодках», — заявил представитель военно-морских сил Нейт Кристенсен. 1

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