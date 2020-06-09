Энергетика
RT на русскомВ Минске призвали к пересмотру цен на российский газ
В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цены на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».
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«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба российского ведомства.Известия10:40
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Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:36
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Здоровье
В Свердловской области зафиксировано ещё 242 случая коронавируса
В Свердловской области за прошедшие сутки было зафиксировано ещё 242 случая инфицирования коронавирусной инфекцией.
Екатеринбург в эфире 04:25
Футбол
«Уфа» интересуется защитником сборной Болгарии
Защитник сборной Болгарии и софийского ЦСКА Божидар Чорбаджийски может перейти в "Уфу", сообщает местное издание Маrіса.
Реальное время 14:23
Происшествия
Супруга погибшего водителя отказалась идти на мировую с Ефремовым
Ирина Стерхова, супруга водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, отказалась идти на мировую с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru 14:40
Футбол
Скауты трёх московских клубов просмотрят Умара Садика
Скауты всех трёх клубов будут присутствовать на первом полуфинальном матче Кубка Сербии "Партизан" — "Црвена Звезда", который состоится 10 июня, и будут следить за игрой форварда.
Soccer.ru 19:42
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Армия и оружие
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости 14:59
Общество
Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов
Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РБК 17:20
Происшествия
После аварии в Норильске топливо попало в озеро
После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино.
Ведомости 04:20
Армия и оружие
МиГ-35 оснастят перспективным оружием
"Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания", - сказал Селиванов.
РИА Новости 20:39
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Piter.tv 04:07
Транспорт
ГИБДД начала тестировать новую систему проверки водителей на алкоголь
Проект нового метода, который заключается в выявлении алкогольного опьянения посредствам тестирование водителей с помощью средств индикации этанола в выдыхаемом воздухе, в скором времени пройдет обсуждение в Общественной палате.
SpeedMe 23:01
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Общество
Роспотребнадзор сообщил о масочном режиме во всех регионах России
Во всех субъектах России сохраняется масочный режим, независимо от снятых ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
Коммерсантъ 18:57
Наука
Из-за негативных мыслей человек в старости может поглупеть
Как сообщается в научном издании Alzheimer’s & Dementia, постоянное негативное мышление снижает когнитивные функции, а также способствует отложению в мозге белковых агрегатов, которые обычно выявляют при болезни Альцгеймера.
АБН 19:40
Общество
Бани и парикмахерские Петербурга могут готовиться к приему посетителей
Беглов отметил, что с Роспотребнадзором уже согласовано открытие библиотек, возобновление торговли мебелью в специализированных магазинах вне торгово-развлекательных центров, работа фотоателье, открытие бань, парикмахерских, оказание бытовых услуг, за исключением услуг салонов красоты.
МР7.ру 12:37
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем.
Astera 04:59
Здоровье
На Камчатке госпиталь Минобороны начнёт принимать гражданских
Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2020, 02:36 — REGNUM Военный госпиталь, построенный в рекордные сроки на Камчатке, начнёт принимать гражданских пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 19:36
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свой загородный дом
Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru вчера в 03:59
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com вчера в 08:52
Армия и оружие
ВМС США запретят использование флага конфедератов
«Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей распорядился разработать приказ, запрещающий флаг конфедератов в общественных местах и в рабочих зонах объектов ВМС, на кораблях, самолетах, подводных лодках», — заявил представитель военно-морских сил Нейт Кристенсен.
Телеканал RTVI 20:57
Авто
До российских дилеров добралась новая Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Киберспорт
В Uplay началась летняя распродажа — по скидке доступны Assassin’s Creed Origins и Far Cry 5
Список акционных игр: Assassin's Creed Origins — ₽699; ANNO 1800 — ₽899; Tom Clancy's The Division 2 — ₽494; Far Cry 5 — ₽499; Beyond Good And Evil — ₽101.
CyberSport.ru 20:19
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Футбол
«Спарта» Прага — «Опава»: безнадежное поражение гостей?
«Спарта» выиграла три матча кряду, но станет ли 10 июня «Опава» очередной жертвой «красных» - ответ найдете в нашем прогнозе.
Все про Спорт ру 11:45