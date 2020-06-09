с чего всё началось

В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цены на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».

В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ

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