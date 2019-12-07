Политика

ВедомостиВедомостиВ Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

В центре Минска 7 декабря проходит несогласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией. Поводом для протестов стали переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые начались во второй половине дня в Сочи.
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В Минске проходит акция против интеграции с Россией

Коммерсантъ07:20

В Минске оппозиция проводит акцию против интеграции с Россией

РИА Новости06:59

Белорусская оппозиция проводит в Минске акцию против углубления интеграции с Россией

ТАСС04:44

В Минске число участников акции оппозиции сократилось до 200 человек

Интерфакс08:31

Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией

Lenta.ru06:06

В Минске оппозиция проводит акцию против объединения с Россией

Газета.Ru05:45

В Минске люди вышли протестовать против интеграции Белоруссии с Россией

РБК06:39
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 08:52, Ашберн

На главном проспекте Минска люди выстроились в «живую цепь», чтобы проявить свое желание быть независимыми

КП - Беларусь04:29
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 08:52, Ашберн
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Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 04 декабря в 17:27
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Газета.Ru 07:45
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В России изменится состав сопроводительных документов на машины

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Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

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Происшествия

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Вести.Ru 05:24
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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

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Обвиняемый в убийстве историк Соколов пишет книгу-исповедь

REGNUM 06:38
Финансы

Курсы доллара и евро на 6 декабря

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 декабря, составляет 63,8135 рубля.
Банки.ру вчера в 00:00
Происшествия

Экс-футболист сборной России Смертин объяснил ситуацию с ДТП

Газета.Ru 05 декабря в 07:33
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TSMC планирует запустить производство по 3-нм техпроцессу в 2020 году

Тайваньская компания TSMC запустит серийное производство микросхем по 3-нанометровому технологическому процессу в 2020 году, заявил вице-президент компании Джей Кей Вон.
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Происшествия

Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 05:41
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В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
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По расчетам астрономов потенциально опасный астероид (162082) 1998 HL1 имеет период орбитального вращения в 1,39 земного года.
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Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

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В России возобновят запуск спутников с помощью баллистических ракет

Программу использования конверсионных межконтинентальных баллистических ракет для запуска спутников планируется возобновить в будущем году.
News.ru вчера в 00:28
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Украинские истребители Су-27 сопроводили крылатую ракету «Нептун»

Украинские истребители Су-27 сопроводили крылатую противокорабельную ракету РК-360МЦ «Нептун» во время военных испытаний.
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Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
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В США предложен эффективный способ уменьшить вес без тренировок и диет

Ученые из США предложили эффективный способ, позволяющий эффективно уменьшить вес без диет и тренировок.
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В Госдуме назвали провокацией намерение провести марш на Крым

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Газета.Ru вчера в 17:28
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Сбивший трех человек около станции МЦК водитель оказался пьян

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СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса

Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
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