В центре Минска 7 декабря проходит несогласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией. Поводом для протестов стали переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые начались во второй половине дня в Сочи.

В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

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