Лукашенко прибыл на митинг в центре Минска
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на проправительственный митинг, который проходит в Минске.В источнике
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