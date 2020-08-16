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RT на русском
RT на русском

Лукашенко прибыл на митинг в центре Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на проправительственный митинг, который проходит в Минске.В источнике
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РИА Новости

В Минске протестующие направились к Дому правительства

РИА Новости05:44
RT на русском

Лукашенко прибыл на митинг в центре Минска

RT на русском07:14
ТАСС

В Минске пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко

ТАСС18:05
URA.Ru

В Минске сойдутся сторонники и противники Лукашенко. Последние новости о протестах в Беларуси

URA.Ru02:40
Коммерсантъ

Главные новости к утру 16 августа

Коммерсантъ00:14
Телеканал 360°

В Минске встретятся демонстрации сторонников и противников Лукашенко

Телеканал 360°18:22
Эхо Москвы

Лукашенко пришел на митинг своих сторонников у Дома правительства в Минске

Эхо Москвы07:07

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
4,8K

Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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