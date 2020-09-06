МВД отчиталось о задержании 10 человек на акциях в Минске
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TUT.BY Белорусское Министерство внутренних дел заявило, что акции протеста проходят по всей стране - в одном только Минске было задержано 10 участников демонстраций, сообщает ТАСС.В источнике
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