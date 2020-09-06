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РЕН ТВ
РЕН ТВ

МВД отчиталось о задержании 10 человек на акциях в Минске

TUT.BY Белорусское Министерство внутренних дел заявило, что акции протеста проходят по всей стране - в одном только Минске было задержано 10 участников демонстраций, сообщает ТАСС.В источнике
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РЕН ТВ

МВД отчиталось о задержании 10 человек на акциях в Минске

РЕН ТВ07:29
РБК

СМИ оценили число протестующих в Минске в 100 тыс. человек

РБК11:19
Газета.Ru

В Минске тысячи людей вышли к площади Независимости

Газета.Ru10:12
RT на русском

В Минске прошла акция протеста оппозиции

RT на русском07:30
Комсомольская правда

Минск не остывает: Ешьте драники, не заставляйте применять силу!

Комсомольская правда11:52
Дождь

Поймать и простить. Чеченская традиция публичных извинений добралась до Беларуси

Дождь10:58
Эхо Москвы

В Минске оппозиция вновь намерена провести масштабное шествие против Александра Лукашенко

Эхо Москвы23:08

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Ведомости09:21
2,7K

В МВД Белоруссии сообщили о росте числа задержанных на уличных акциях

Количество задержанных участников протеста во время уличных несанкционированных акций в Белоруссии растет, обстановка контролируется правоохранителями, заявила заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова 6 сентября ТАСС.
ИА Красная Весна11:45
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
2,1K

Глава МИД Украины заявил, что цивилизацию в Россию принесли украинцы

На Украине Александр Горбаруков "Цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, развивали хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
REGNUM11:32
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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Россия подготовила в Сирии мгновенный ракетный удар по войскам США

Военный эксперт из издания Avia.pro заявил о том, что в случае нападения американских военнослужащих на российские военные базы в Сирии, РФ придется прибегнуть к ракетному удару, способному за считанные секунды их обезвредить.
Территория новостей11:34
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Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском08:58
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