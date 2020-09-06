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Мойка78
Мойка78

Число протестующих в Минске оценили в 100 тысяч человек

В Минске на акцию протеста «Марш единства» пришло около 100 тысяч человек, сообщает Tut.by. У других СМИ схожие цифры, по их данных число протестующих приблизилось к показателям прошлой недели.В источнике
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Коммерсантъ

Как в Минске на Марше единства ОМОН и народ стали вдруг еще дальше друг от друга

Коммерсантъвчера в 15:38
РБК

СМИ оценили число протестующих в Минске в 100 тыс. человек

РБКвчера в 11:19
URA.Ru

В центр Минска стягивают автозаки и колонны БТР. Площади города обнесли колючей проволокой

URA.Ruвчера в 05:27
Телеканал 360°

«Марш единства» начался в Минске. В центр города пригнали БТР и закрыли часть станций метро

Телеканал 360°вчера в 07:49
RT на русском

В Минске прошла акция протеста оппозиции

RT на русскомвчера в 07:30
Эхо Москвы

В Минске сейчас проходит протестная акция Марш единства

Эхо Москвывчера в 08:02
Дождь

«ХОМОН», ОМОН и проливной дождь: как прошел «Марш единства» в Минске. Фоторепортаж Дождя

Дождьвчера в 13:51

В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой
РИА Новости20:05
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В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РБКвчера в 14:28
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Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске

Минские силовики сняли оцепление на площади Независимости, сообщает РИА "Новости" По данным агентства, дежурные сотрудники правоохранительных органов покинули посты и приступили к разбору ограждений.
Газета.Ruвчера в 13:48
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской госделегации в Вашингтон.
РИА Новостивчера в 04:04
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Как распределены коды регионов на автомобильных номерах

Если зайти на любой автомобильный форум, можно заметить, что вопрос, который касается распределения кодов российских регионов, нанесенных на регистрационных номерах ТС, волнует большое количество автомобилистов.
Car.ruвчера в 12:20

Более 1,5 млн медицинских масок запасено в Забайкалье

Министр экономического развития Забайкальского края Александр Бардалеев на оперативном совещании краевых властей 7 сентября заявил, что в регионе запасено около 1,5 миллионов медицинских масок, 500 тысяч из которых находятся в аптеках.
Zabnews.ru00:12