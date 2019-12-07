с чего всё началось

В Минске проходит несанкционированная акция против интеграции Белоруссии и России, сообщает «Интерфакс». По данным издания, не площади Независимости собрались несколько сотен человек. Сотрудники милиции находятся на месте проведения акции, но не вмешиваются в действия митингующих.

В Минске проходит акция против интеграции Белоруссии и России

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