Политика
Мой БрянскВ Минске проходит акция против интеграции Белоруссии и России
В Минске проходит несанкционированная акция против интеграции Белоруссии и России, сообщает «Интерфакс». По данным издания, не площади Независимости собрались несколько сотен человек. Сотрудники милиции находятся на месте проведения акции, но не вмешиваются в действия митингующих.
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с чего всё началось
Как сообщает "Радио Свобода", в центр белорусской столицы вышли несколько тысяч противников "углубленной интеграции", произошли стычки демонстрантов с сотрудниками милиции в штатском.Грани.рувчера в 07:34
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:15, Ашберн
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