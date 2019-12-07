Политика

Мой БрянскМой БрянскВ Минске проходит акция против интеграции Белоруссии и России

В Минске проходит несанкционированная акция против интеграции Белоруссии и России, сообщает «Интерфакс». По данным издания, не площади Независимости собрались несколько сотен человек. Сотрудники милиции находятся на месте проведения акции, но не вмешиваются в действия митингующих.
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с чего всё началось
Как сообщает
 "Радио Свобода", в центр белорусской столицы вышли несколько тысяч противников "углубленной интеграции", произошли стычки демонстрантов с сотрудниками милиции в штатском.
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В Минске завершилась двухдневная акция противников интеграции Белоруссии с Россией

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В Минске второй день люди протестуют против углубленной интеграции с Россией

КП - Беларусь05:35
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