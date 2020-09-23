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Ведомости
Ведомости

В Минске проходят задержания протестующих против Лукашенко

В МВД Белоруссии агентству ТАСС подтвердили задержание 10 человек. Ранее сообщалось, что белорусские силовики, используя водометы, начали разгон акций протеста против инаугурации Лукашенко, которая прошла сегодня в закрытом режиме.В источнике
С чего всё началось
По данным портала Tut.by
, омоновцы на проспекте Победителей и у стелы «Минск — город-герой» применяли слезоточивый газ и водометы с окрашенной водой.
Телеканал 360°вчера в 16:30
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РИА Новости

В Минске задерживают протестующих против Лукашенко

РИА Новостивчера в 15:11
Фонтанка.Ру

Десятки задержанных, водометы, газ и перекрытые улицы. Минск отреагировали на «тайную инаугурацию» Лукашенко

Фонтанка.Рувчера в 14:55
РБК

Появилось видео разгона протестующих в Минске с помощью водометов

РБКвчера в 13:38
ТАСС

Силовики в Минске применили водометы для разгона протестующих

ТАССвчера в 12:48
Коммерсантъ

Против протестующих в Минске применили водометы

Коммерсантъвчера в 12:15
Lenta.ru

При разгоне протестующих в Минске появились раненые

Lenta.ruвчера в 13:14
Интерфакс

Очевидцы сообщили о пострадавших от применения водометов в Минске

Интерфаксвчера в 12:48
КП - Беларусь

В Минске идут противостояния силовиков с протестующими

КП - Беларусьвчера в 13:46

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
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WMJ.ruвчера в 16:00