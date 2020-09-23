В Минске проходят задержания протестующих против Лукашенко
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В МВД Белоруссии агентству ТАСС подтвердили задержание 10 человек. Ранее сообщалось, что белорусские силовики, используя водометы, начали разгон акций протеста против инаугурации Лукашенко, которая прошла сегодня в закрытом режиме.В источнике
С чего всё началось
По данным портала Tut.by
, омоновцы на проспекте Победителей и у стелы «Минск — город-герой» применяли слезоточивый газ и водометы с окрашенной водой.
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