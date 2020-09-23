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BFM.ru
BFM.ru

После инаугурации Лукашенко в Белоруссии прошли акции протеста

Александр Лукашенко 23 сентября провел церемонию инаугурации. Вечером на улицах Минска и других белорусских городов прошли акции протеста, в частности в Бресте и Могилеве. В большинстве случаев они закончились более-менее спокойно.В источнике
С чего всё началось
По данным портала Tut.by
, омоновцы на проспекте Победителей и у стелы «Минск — город-герой» применяли слезоточивый газ и водометы с окрашенной водой.
Телеканал 360°вчера в 16:30
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Комсомольская правда

Марши сторонников и противников Лукашенко впервые сошлись лоб в лоб

Комсомольская правдавчера в 15:12
РИА Новости

В Минске задерживают протестующих против Лукашенко

РИА Новостивчера в 15:11
Коммерсантъ

Против протестующих в Минске применили водометы

Коммерсантъвчера в 12:15
ТАСС

Силовики в Минске применили водометы для разгона протестующих

ТАССвчера в 12:48
РБК

Появилось видео разгона протестующих в Минске с помощью водометов

РБКвчера в 13:38
Фонтанка.Ру

Десятки задержанных, водометы, газ и перекрытые улицы. Минск отреагировали на «тайную инаугурацию» Лукашенко

Фонтанка.Рувчера в 14:55
Интерфакс

Очевидцы сообщили о пострадавших от применения водометов в Минске

Интерфаксвчера в 12:48
КП - Беларусь

В Минске идут противостояния силовиков с протестующими

КП - Беларусьвчера в 13:46

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

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Коммерсантъвчера в 05:54
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Российская газетавчера в 11:25
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Евразия Dailyвчера в 07:45

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Интерфаксвчера в 02:57
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ТАСС22 сентября в 06:22
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Зеленский предложил создать в Киеве центр борьбы с дезинформацией

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RT на русскомвчера в 16:46
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