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РИА Новости
РИА Новости

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости. Мероприятие началось в парке Дружбы народов в 18:00. Чтобы попасть на акцию, людям пришлось выстроиться в очереди и пройти досмотр.В источнике
Подробнее о событии
Говорит Москва

В Верховной Раде заподозрили митинг Тихановской в поддержке извне и вспомнили Майдан

Говорит Москва03:54
URA.Ru

Что ждет Белоруссию после 63-тысячного митинга против Лукашенко

URA.Ru03:20
Коммерсантъ

В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской

Коммерсантъвчера в 15:16
Русская Планета

Тысячи людей стали участниками митинга в поддержку соперницы Лукашенко в Минске

Русская Планетавчера в 16:20
РИА Новости

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новостивчера в 15:18
РБК

Правозащитники насчитали 63 тыс. человек на акции в поддержку Тихановской

РБКвчера в 16:37
ТАСС

Светлана Тихановская собрала на митинге в Минске рекордное количество своих сторонников

ТАССвчера в 14:34
КП - Беларусь

На большой митинг Светланы Тихановской в Минске собралось около 60 тысяч человек

КП - Беларусь18:12
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«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию

Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград по 14 августа включительно, рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию
РИА Новости03:10
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World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа

"Был осуществлён небольшой прорыв" ВФЛА может быть исключена из числа членов Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), если до 15 августа не выплатит долг в размере $6,31 млн ($5 млн — наложенный в марте штраф и $1,31 млн — прочие расходы).
RT на русском03:25
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В Москве оштрафовали шесть тысяч магазинов за нарушение масочного режима

Более 6 тысяч магазинов оштрафовано в Москве на 300 миллионов рублей за несоблюдение масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в пятницу.
РИА Новости04:06
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Беглов счёл «поспешным» запрет маленьких баров, который сам же и ввёл

Санкт-Петербург, 31 июля 2020, 11:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах в жилых домах, который сам же и подписал.
REGNUM04:08
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В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе

Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM22:08
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