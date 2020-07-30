В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости. Мероприятие началось в парке Дружбы народов в 18:00. Чтобы попасть на акцию, людям пришлось выстроиться в очереди и пройти досмотр.

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

Игры CD Projekt предупредила о мошеннических письмах в связи с Cyberpunk 2077 Предупреждение о появившихся письмах, рассылаемых от имени CD Projekt, сделала компания 30 июля на своей странице в Twitter.

Политика Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.

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Общество Южносахалинец собрал букет из цветов, растущих на городской клумбе Неравнодушные горожане прислали видео мужчины, который вечером 30 июля по проспекту Мира вдумчиво выбирал букет на одной из клумб.

Политика Проваливший в Приморье выборы Тарасенко возглавил правительство Якутии Якутск, 31 июля 2020, 06:14 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев назначил временного исполняющим обязанности председателя правительства республики бывшего врио губернатора Приморья, заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрея Тарасенко. 2

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Политика МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. 772

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