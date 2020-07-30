Общество
РИА НовостиВ Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости. Мероприятие началось в парке Дружбы народов в 18:00. Чтобы попасть на акцию, людям пришлось выстроиться в очереди и пройти досмотр.
Читать в источнике
Оценить680
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Игры
CD Projekt предупредила о мошеннических письмах в связи с Cyberpunk 2077
Предупреждение о появившихся письмах, рассылаемых от имени CD Projekt, сделала компания 30 июля на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 16:19
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости 23:29
Политика
Пушков заявил о желании Польши выйти к Черному морю с помощью Украины
Сенатор Алексей Пушков считает, что при помощи «Люблинского треугольника» Польша рассчитывает выйти к Черному морю.
Известия 22:41
Армия и оружие
Польские СМИ оценили мощь российского «Спрута-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1», которую Индия собирается закупить у России, по мнению польского издания Defence24, может эффективно противостоять боевой технике потенциального противника.
Известия 23:08
Политика
Дегтярев отказался лично приходить к Фургалу в СИЗО
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегрятрев не намерен лично посещать в следственном изоляторе арестованного бывшего главу региона Сергея Фургала.
Московский Комсомолец 23:06
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Происшествия
На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности
Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
Политика
Особое мнение: Дмитрий Глуховский
Писатель Дмитрий Глуховский был сегодня со своим особым мнением.
Эхо Москвы 13:29
Единоборства
Магомедшарипов проведет бой с Родригесом 29 августа
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов проведет бой против Яира Родригеса 29 августа.
Советский спорт 15:44
Общество
Южносахалинец собрал букет из цветов, растущих на городской клумбе
Неравнодушные горожане прислали видео мужчины, который вечером 30 июля по проспекту Мира вдумчиво выбирал букет на одной из клумб.
АСТВ 23:14
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Политика
Проваливший в Приморье выборы Тарасенко возглавил правительство Якутии
Якутск, 31 июля 2020, 06:14 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев назначил временного исполняющим обязанности председателя правительства республики бывшего врио губернатора Приморья, заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрея Тарасенко.
REGNUM 23:14
Экономика
Лекарства в России подорожали на 8–24%
За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 17:30
Технологии
В Роскосмосе заявили, что спутники «Марафон» помогут в поиске людей
Спутниковая группировка "Марафон", которая будет создана в рамках программы "Сфера", будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах.
ТАСС 18:49
Авто
В России продают построенную для КГБ Волгу с мотором V8
Под капотом ГАЗ-24-34 спрятан 5,5-литровый агрегат V8 мощностью 195 л.с. от ГАЗ-13 «Чайка». Мотор работает в паре с 3-ступенчатой АКПП.
Тарантас Ньюс вчера в 02:49
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Происшествия
Суд продлил арест Ефремова до 22 января
Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста для актёра Михаила Ефремова. Мера пресечения будет действовать до 21 января 2021 года.
Pravda.Ru 09:56
Политика
МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии
Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости 18:39
Здоровье
Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений
Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы.
РБК Екатеринбург 06:03
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Компания Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.
Интерфакс 22:24
Космос
Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru 11:48
Происшествия
На реке Аваче задержали браконьера с 60 кг незаконно добытых лососей
Сотрудниками Росрыболовства накануне на реке Аваче обнаружен гражданин, который с помощью лодки и сети добывал рыбу лососевых видов, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СВТУ ФАР.
Камчатка-Информ вчера в 20:21
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия 19:35
Общество
Польская PGNiG примет участие в суде ЕС по делу «Северного потока-2»
Председатель правления польского концерна PGNiG Ежи Квечиньский сообщил, что газовая компания, а также ее «дочка» PST подали в Высший суд Дюссельдорфа заявление об «активном участии» в разбирательстве по делу об освобождении «Северного потока-2» от требований обновленной газовой директивы ЕС.
Коммерсантъ 22:59
Экономика
Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов
Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь.
REGNUM 20:33
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Энергетика
Германия обожглась на североамериканском СПГ, еще не получив его
Инжиниринговая компания отказалась строить завод СПГ на прежних условиях и пытается покинуть проект, который предполагает экспорт американского газа в Германию.
Евразия Daily 12:00
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27