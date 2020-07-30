Политика
РИА НовостиВ Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости. Мероприятие началось в парке Дружбы народов в 18:00. Чтобы попасть на акцию, людям пришлось выстроиться в очереди и пройти досмотр.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:07, Ашберн
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Фортуны» Айханом
Защитник "Фортуны" из Дюссельдорфа Каан Айхан попал в сферу интересов "Зенита".
Soccer.ru 10:54
Армия и оружие
Раскрыты масштабы упадка ВМФ России
Lenta.ru 17:19
Политика
Польша решила участвовать в суде по «Северному потоку — 2»
Польский концерн PGNiG решил принять участие в суде по делу об освобождении "Северного потока — 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС.
Газета.Ru 16:15
Общество
Социологи: за выход из ЕС выступают 37% граждан Италии
Рим, 28 июля 2020, 19:07 — REGNUM 32,3% граждан Италии выступают за выход страны и из Евросоюза, и из зоны евро, передает Termometro Politico во вторник, 28 июля, со ссылкой на собственное исследование.
REGNUM 28 июля в 12:07
Технологии
В Роскосмосе заявили, что спутники «Марафон» помогут в поиске людей
Спутниковая группировка "Марафон", которая будет создана в рамках программы "Сфера", будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах.
ТАСС 18:49
Общество
PayPal прекратил внутренние переводы в России
Международный платежный сервис PayPal с пятницы, 31 июля прекратил внутрироссийские переводы.
Известия 19:41
Шоу-бизнес
«Хайзенберг» из сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса
Актер Брайан Крэнстон, сыгравший роль Уолтера Уайта ("Хайзенберга") в сериале "Во все тяжкие", смог победить коронавирус и пожертвовал свою плазму для других больных.
Газета.Ru 21:45
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП
RT на русском 16:22
Общество
Эксперт рассказал, когда лучше не спать в самолете
ИА Красная Весна 20:27
Наука
Банановые волокна предложили использовать в производстве автомобилей
Исследователи из Университета Йоханнесбурга предложили использовать плантаны (крупные овощные бананы, распространенные в Африке, Азии и Южной Америке) в автомобильной промышленности.
Naked Science вчера в 14:06
Футбол
«Зенит» потерял три позиции в списке самых дорогих футбольных брендов
Российские клубы представлены в этом рейтинге лишь петербургским «Зенитом», но и сине-бело-голубые потеряли в этом списке сразу три позиции за год, опустившись с 46-го места на 49-е.
Петербургский дневник вчера в 23:23
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Общество
Мантуров исключил дефицит лекарств и повышение цен на них
"Дефицит, равно как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может", - сказал министр.
Газета.Ru 20:21
Политика
США ввели новые санкции против военных программ Ирана
США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ.
РБК 20:21
Общество
Минэкономики раскритиковало антикризисный план Навального
В Минэкономразвития оценили антикризисную программу Алексея Навального «5 шагов для России», пишут «Открытые медиа».
Компания 11:53
Общество
Число обломков взорвавшегося на орбите российского бака выросло втрое
Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новости 20:13
Политика
Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян
Ранее в четверг российский посол заявил о планах задержанных в Белоруссии граждан РФ вылететь в Стамбул, однако они опоздали на свой самолет, поэтому были вынуждены остановиться в санатории «Белорусочка».
Известия 14:52
Армия и оружие
В Польше оценили мощь «Спрута» из России
В Defence24 объяснили преимущества "Спрута" над китайскими легкими танками. В Польше оценили мощь "Спрута-СД" из России.
Piter.tv 08:23
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 28 июля в 09:26
Происшествия
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 02:48
Культура
В Ярославле открылась выставка Александра Петрова
Уникальные материалы творческого процесса Александра Петрова увидеть можно не часто: живописные работы созданы не на холстах или картоне, на хрупком стекле.
Городские новости (г. Ярославль) 02:34
Происшествия
В Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве
В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района по подозрению в мошенничестве.
РБК 21:07
Шоу-бизнес
44-летняя актриса Елена Захарова показала стройную фигуру в купальнике
Подписчики оценили формы женщины 44-летняя актриса театра и кино Елена Захарова на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию в купальнике, которая пришлась по вкусу подписчикам.
АМИТЕЛ вчера в 19:48
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия 19:35
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
Температура в августе на 50% территории России ожидается выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:12
Политика
Госдеп учредил пост координатора по Арктическому региону
Госдепартамент США учредил пост координатора по Арктическому региону, им стал старший советник госсекретаря Джим Де Харт, говорится в заявлении госдепа.
РИА Новости вчера в 10:31
Культура
Сериал «Хранители» стал лидером по числу номинаций на премию «Эмми»
ToDay News Ufa вчера в 11:09