В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости. Мероприятие началось в парке Дружбы народов в 18:00. Чтобы попасть на акцию, людям пришлось выстроиться в очереди и пройти досмотр.

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