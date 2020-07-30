Политика
РИА НовостиВ Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости. Мероприятие началось в парке Дружбы народов в 18:00. Чтобы попасть на акцию, людям пришлось выстроиться в очереди и пройти досмотр.
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Тысячи людей стали участниками митинга в поддержку соперницы Лукашенко в Минске
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На большой митинг Светланы Тихановской в Минске собралось около 60 тысяч человек
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