В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости. Мероприятие началось в парке Дружбы народов в 18:00. Чтобы попасть на акцию, людям пришлось выстроиться в очереди и пройти досмотр.

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

Финансы Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск. 39

Общество «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата С 1 октября «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата на четверть, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. 17

Игры Мошенники попытались организовать ложный бета-тест Cyberpunk 2077 Мошенники попытались организовать закрытое бета-тестирование Cyberpunk 2077, приглашая пользователей принять в нем участие через рассылку спама.

Происшествия На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК. 218

Общество Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. 298

Политика Александр Репин не прошел муниципальный фильтр на выборы губернатора Ранее «Справедливая Россия» сообщала, что при необходимом количестве 102 подписи муниципальных депутатов в поддержку кандидата, Александр Репин сдал максимально возможные 107 подписей. 10

Экономика 90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. 50

Общество В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID В России зарегистрировано более 839 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 638 тысяч заболевших, погибли 13 963 пациента.

Здоровье В России начнут использовать новый метод лечения раковых опухолей Лечение раковых опухолей стереотаксической лучевой терапией является для России новым методом, хотя в Европе и США используется достаточно широко.

Экономика Золото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара Цена на золото в пятницу утром увеличивается более чем на 1% следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

Шоу-бизнес После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов. 21