Политика
РИА НовостиВ Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости. Мероприятие началось в парке Дружбы народов в 18:00. Чтобы попасть на акцию, людям пришлось выстроиться в очереди и пройти досмотр.
Читать в источнике
Оценить1,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Тысячи людей стали участниками митинга в поддержку соперницы Лукашенко в Минске
Русская Планетавчера в 16:20
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:42, Ашберн
Показать все источники
На большой митинг Светланы Тихановской в Минске собралось около 60 тысяч человек
КП - Беларусьвчера в 18:12
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:42, Ашберн
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Авто
Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер
Новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek/Tharu, который уже в ближайшие год-два должен приехать в Россию, вышел на тесты в Аргентине.
Автоновости дня вчера в 04:43
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru вчера в 07:18
Киберспорт
Dota 2. Nigma стала чемпионом OGA Dota PIT 2020 Season 2
Команда Alliance стала чемпионом турнира OGA Dota PIT 2020 Season 2. В гранд-финале Alliance переиграла Nigma.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:59
Происшествия
За сутки в Тамбовской области зафиксировали новые случаи коронавируса
За минувшие сутки выявлен 31 новый случай. Среди заболевших 11 мужчин, 20 женщин. Возраст заболевших - от 28 до 89 лет.
Онлайн Тамбов.ру 02:14
Политика
Киев отменил самоизоляцию для въезжающих из Крыма
Официальный Киев с 1 августа отменит обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в страну из Крыма и ЛДНР.
Вести Крым 02:17
Происшествия
Пять человек задержаны по делу о террористах в калмыцкой колонии
Как сообщал "Кавказский узел", Следком в декабре 2019 года сообщил о 22 подозреваемых по делу о создании террористического сообщества в исправительной колонии №2 УФСИН России по Калмыкии.
Кавказский узел вчера в 08:23
Авто
Возрождение легенды: стартовало производство новых автобусов Ikarus
В конце 1999 года состоялась санация компании, после чего Ikarus стал частью французского холдинга Irisbus.
АвтоВзгляд 29 июля в 11:02
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Во вторник, 28 июля, стало известно о том, что Netflix анонсировал спин-офф сериала "Ведьмак".
Piter.tv 28 июля в 02:43
Футбол
Рикардо Родригес обсуждает с «Миланом» свое будущее
Сообщается, что вчера защитник Рикардо Родригес встретился с руководством "Милана", чтобы обсудить свое будущее.
Soccer.ru 02:28
Шоу-бизнес
Анна Кошмал объяснила, почему не общается с коллегами по «Сватам»
Украинская актриса Анна Кошмал провела прямой эфир с поклонниками, в ходе которого рассказала о взаимоотношениях с коллегами по популярному телесериалу «Сваты».
ФАН вчера в 07:50
Происшествия
В Брянске задержали напавшего на двух женщин с молотком мужчину
Наш Брянск.Ru вчера в 23:54
Путешествия
Россиянка поделилась впечатлениями после отдыха в Анапе: «Дыра еще та»
НГС.Кемерово 29 июля в 21:00
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК вчера в 07:41
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале текущего года упал на рекордные 32,9% в годовом выражении.
Известия вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости 29 июля в 07:44
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Политика
В Пекине высказались о совместной с США борьбе против коронавируса
Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу заявил, что США и КНР должны совместно бороться против коронавируса.
Московский Комсомолец 01:15
Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
Известия вчера в 18:17
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 29 июля в 12:48
Здоровье
Ульяновский Минздрав отмежевался от центра реабилитации алкоголизма
Жители Ульяновска подняли вопрос о принадлежности реабилитационного центра «Новый путь» к областной наркологической больнице (на фото).
Ульяновск.Экспресс 01:04
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
Политика
Тихановская выступила против углубления интеграции Белоруссии и России
Политик выступила против углубления интеграционных процессов Белоруссии и Российской Федерации в рамках Союзного государства, но при этом призвала выстраивать взаимовыгодные отношения между странами, сообщает Российский Диалог.
ЛигаNews.net вчера в 13:58
Происшествия
Опубликовано видео, как выдра спасается от косатки в лодке с людьми
Опубликовано видео, как выдра спасается от косатки в лодке с людьми.
Piter.tv вчера в 06:10
Армия и оружие
Бомбардировщики КНР провели учения в Южно-Китайском море
Официальный представитель Минобороны Китайской Народной Республики Жэнь Гоцян сообщил, что Народно-освободительная армия страны провела плановые учения с применением тяжёлых бомбардировщиков Xian H-6G и H-6J в акватории Южно-Китайского моря, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 08:50