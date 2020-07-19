Первый митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской собрал несколько тысяч человек, по данным представителей правозащитного центра «Весна», 19 июля передает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Митинг в поддержку Светланы Тихановской в Минске собрал тысячи человек

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