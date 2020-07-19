Политика
ИА Красная ВеснаМитинг в поддержку Светланы Тихановской в Минске собрал тысячи человек
Первый митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской собрал несколько тысяч человек, по данным представителей правозащитного центра «Весна», 19 июля передает телерадиокомпания Deutsche Welle.
Читать в источнике
Оценить272
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском вчера в 04:49
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Авто
Lada Vesta названа самым ожидаемым в России автомобилем
Эксперты издания "Известия" составили список самых ожидаемых новинок отечественного производства на российском авторынке.
Новые автомобили 12:38
Политика
Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию
Иран отправил во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета.
Украина.ру вчера в 05:16
Общество
Южносахалинка незаконно подключила свой коттедж к газопроводу
Сахалинские газовики обратились в полицию для привлечения владелицы коттеджа по улице Жемчужной в областном центре к административной ответственности за самовольное потребление природного газа.
Сахалин.Инфо 21:03
Экономика
В Японии рассказали о падении экспорта в Россию из-за COVID-19
Ситуация вокруг пандемии коронавируса COVID-19 привела к резкому сокращению внешней торговли Японии, а ее экспорт в Россию сократился в июне на 40,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из опубликованных в понедельник данным японского министерства финансов.
РИА Новости 22:11
Футбол
«Динамо» проиграло «Колосу», но стало вторым в чемпионате Украины
Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Колоса" из Ковалевки в матче заключительного тура чемпионата Украины по футболу, но заняло второе место и завоевало путевку в Лигу чемпионов.
РИА Новости 14:49
Экономика
В ПФР рассказали россиянам о росте пенсий к 2023 году
Рост социальных выплат будет обеспечен за счет ежегодной индексации Проект бюджета Пенсионного фонда предусматривает, что к 2023 году средняя пенсия россиян составит 19283 рубля.
Pro Город НН 08:50
Гаджеты
Новый MacBook Pro получит 12-ядерный процессор
Скорее всего, первым устройством, которое получит новый процессор, окажется MacBook Pro, производство которого начнётся в конце года.
ITZine.ru 05:50
Здоровье
Краевой перинатальный центр в Чите закроют на дезинфекцию
Краевой перинатальный центр в Чите закроют на плановую дезинфекцию и косметический ремонт с 10 августа по 8 сентября.
Московский Комсомолец Чита 22:06
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Культура
Продюсеры «Ходячих мертвецов» сообщили новости о фильме про Рика Граймса
Лос-Анджелес, США, 19 июля 2020, 20:41 — REGNUM Создатели полнометражной картины про героя сериала «Ходячие мертвецы» Рика Граймса рассказали о том, как идёт реализация проекта.
REGNUM 13:41
Футбол
Мусаев: Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с ФК «Краснодар»
Российский голкипер Станислав Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с футбольным клубом "Краснодар".
ТАСС Спорт 16:15
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Космос
NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года
МИР 24 16 июля в 20:53
Кино
Ной Сентинео снимется в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном
Piter.tv 17 июля в 08:37
Здоровье
Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ
Роспотребнадзор РФ заявил о начале всероссийского исследование по изучению влияния пандемии коронавируса среди ВИЧ-инфицированных пациентов, а также россиян с негативным ВИЧ-статусом.
Комсомольская правда 20:57
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
По информации источника, выплаты предназначены для бизнесменов. Речь идет о сумме в размере 15 тыс. рублей.
Лезги газет 15:36
Кино
Дэйв Франко снимет новую романтическую комедию с Элисон Бри
Новый фильм станет еще одной режиссерской работой Дэйва, а главную роль в нем вполне может исполнить сама Элисон Бри, как в случае с «Кто не спрятался».
Inc-news.ru 10:25
Общество
Короля Саудовской Аравии госпитализировали
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд попал в больницу Эр-Рияда, сообщило Саудовское агентство печати.
РБК 22:23
Армия и оружие
На Северном Кавказе в рамках проверки были развернуты атомные минометы
Как информирует пресс-служба Южного военного округа, артиллерию большой мощности развернула 58-й общевойсковая армия.
RuNews24.ru 14:58
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Политика
В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»
Piter.tv вчера в 09:20
Финансы
Азия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды
Ждем поэтому настроений из Азии, которые, в принципе, мог бы поддержать Народный банк Китая.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
РБК 19:58
Футбол
Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси седьмой раз в карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.
RT на русском 18:12