Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаМитинг в поддержку Светланы Тихановской в Минске собрал тысячи человек

Первый митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской собрал несколько тысяч человек, по данным представителей правозащитного центра «Весна», 19 июля передает телерадиокомпания Deutsche Welle.
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Тысячи людей пришли 19 июля на пикет в поддержку Светланы Тихановской в Минске

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Белорусский государственный деятель, дипломат и управленец. Кандидат юридических наук в области международного права. Идейный вдохновитель, один из создателей и первый директор белорусского Парка высоких технологий. Член Стратегического совета Глобального альянса за информационно-коммуникационные технологии и развитие Организации Объединённых Наций и правительственный эксперт Генерального секретаря ООН в области коммуникационных и информационных технологий и информационной безопасности.
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