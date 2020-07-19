Общество

РБКРБКВ Минске прошел митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В парке Дружбы в Минске прошел первый агитационный митинг кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, передает Tut.by.
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Белорусский государственный деятель, дипломат и управленец. Кандидат юридических наук в области международного права. Идейный вдохновитель, один из создателей и первый директор белорусского Парка высоких технологий. Член Стратегического совета Глобального альянса за информационно-коммуникационные технологии и развитие Организации Объединённых Наций и правительственный эксперт Генерального секретаря ООН в области коммуникационных и информационных технологий и информационной безопасности.
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