Общество
РБКВ Минске прошел митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В парке Дружбы в Минске прошел первый агитационный митинг кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, передает Tut.by.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:41, Ашберн
Политика
МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии
МИД РФ не подтверждает данные о том, что задержанные в 2019 году в Ливии россияне, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были освобождены.
ТАСС 15:57
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Напомним, аналогичная проблема стала причиной отзыва в начале лета более 47 тысяч Hyundai Elantra, произведенных в 2005-2011 годах.
Новые автомобили 04:17
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Здоровье
Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день
«Вы можете его любить или не любить, но вы не можете его хаять и говорить, что это вредно», — заявил Мясников.
Слово и Дело вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Игорь Николаев вызвал негодование полетом в отпуск на частном самолете
Певец Игорь Николаев вместе с молодой супругой и 4-летней дочерью отправился на частном самолете отдыхать.
Народные новости вчера в 13:16
Происшествия
Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту не вышел на связь в Бурятии
Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России, самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь в 20.21 мск.
Известия 16:03
Шоу-бизнес
Пугачева поразила подписчиков вечной молодостью
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила подписчиков нестареющей красотой.
SM News вчера в 05:06
Наука
Ученые смогли существенно замедлить процесс старения
Народные новости вчера в 08:56
Футбол
Радимов: VAR невозможно обмануть. Всё было видно, всё честно
Что касается остальных моментов, то VAR невозможно обмануть.
Чемпионат 16:09
Шоу-бизнес
Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru 08:42
Общество
Ключевой фигурант скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии
Компания признала себя банкротом, главу Wirecard Маркуса Брауна арестовали, а Марсалек исчез, предполагалось, что он скрывается на Филиппинах.
BFM.ru 11:53
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
Наука
Ученые предсказали раскол Африки и образование нового океана
Российская газета 05:58
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача второй части Torchlight
Goroday.ru 16 июля в 18:51
Авто
Названы самые ожидаемые российские автоновинки 2020 года
Эксперты назвали самые ожидаемые отечественные новинки на российском авторынке.
Letnews.ru 10:46
Наука
Лазер будет определять заболевания по сыворотке крови
Новый способ диагностики заболеваний по анализу крови создали специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого вместе с коллегами из китайского Университета Цинхуа.
ToDay News Ufa 16:11
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
Авто
ЗАЗ начинает собирать российские авто
Украина.ру 11:10
Общество
Россияне могут получить еще три детских пособия в августе
В Пенсионном фонде РФ напомнили, что семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет, имеют право на получение денежного пособия в размере 20 тысяч рублей, а семьи с детьми с рождения до 3 лет могут получить 15 тысяч рублей — то есть по 5 тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь).
Pravda.Ru 17 июля в 12:16
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
Lenta.ru 14:48
Политика
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29