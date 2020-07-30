В Минске состоялся санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По данным правозащитного центра «Весна», на него пришли около 34 000 человек. Как сообщает Tut.by, митинг прошел в парке Дружбы народов в Минске.

В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

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