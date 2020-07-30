Общество
РИА НовостиВ Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости. Мероприятие началось в парке Дружбы народов в 18:00. Чтобы попасть на акцию, людям пришлось выстроиться в очереди и пройти досмотр.
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Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Москва 24 12:29
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе.
RT на русском 11:47
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против иранской ядерной программы
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против иранской ядерной, ракетной и военной программ.
Известия 18:07
Космос
Ученые обнаружили самую тяжелую экзопланету
В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой.
Live24 09:01
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Кино
В Европе появился новый видеосервис Sooner
В библиотеку онлайн-кинотеатра входят независимые и артхаусные работы известных режиссеров, новые фильмы молодых кинематографистов, короткометражные и документальные фильмы.
Telesputnik.ru 03:59
Политика
В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»
В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Финансы
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей.
ТАСС 11:06
Армия и оружие
Командующий ВСУ назвал обстрелы в Донбассе «проявлением эмоций»
Киев, 30 июля 2020, 13:34 — REGNUM Единичные обстрелы в зоне проведения карательной операции вооружённых сил Украины (ВСУ) против жителей Донбасса не нарушают перемирие.
REGNUM 06:34
Гаджеты
Sapphire выпустила сравнительно доступную Radeon RX 5700 XT Pulse BE
Что интересно, в отличие от вышедшей ранее Radeon RX 5600 XT Pulse BE, компания Sapphire сохранила оригинальные размеры Radeon RX 5700 XT Pulse у модели BE.
3DNews 09:13
Кино
Вышел первый трейлер хоррора «Побочный эффект» с Александрой Ревенко
В сети появился первый трейлер отечественного хоррора «Побочный эффект», выход которого на большие экраны запланирован на 10 сентября.
Киноафиша России 03:46
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет ЕС не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы.
РИА Новости 11:38
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Американские астрономы говорят, что небесное тело 2009 PQ1 диаметром 84-190 метров из группы «Аполлонов» максимально приблизится к нам уже пятого августа.
Evo-rus.com вчера в 06:27
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 18:31
Общество
PayPal официально прекратил внутренние переводы в России
С 31 июля платежный сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России.
Росбалт 17:47
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Политика
Путин дал поручения по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин поручил правительству за три месяца составить «дорожную карту» по ликвидации загрязнения в промышленной зоне Усолья-Сибирского (Иркутская область).
Rambler News Service 15:03
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 28 июля в 09:26
Политика
Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели 05:00
Политика
Особое мнение: Дмитрий Глуховский
Писатель Дмитрий Глуховский был сегодня со своим особым мнением.
Эхо Москвы 13:29
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
Армия и оружие
Российские «Мистрали» будут потоплены
ГЛАС.RU 00:39
Путешествия
Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции
Ruposters.ru 10:21
Авто
Kia презентовала внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet
Чем ближе дата премьеры нового субкомпактного внедорожника Kia Sonet, тем больше появляется о нем информации.
Avtovesti.com 09:06
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Политика
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", — цитирует слова Мусави агентство IRNA.
РИА Новости 16:27