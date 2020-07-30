В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
Смотрите также
Российские зрители выбрали лучшие сериалы 2020 года
МИД РФ прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Трамп предложил перенести выборы президента США
Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 5 в России
Конгресс США обвинил Facebook и Google в злоупотреблении влиянием
Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от признательных показаний
Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа
У 78% переболевших коронавирусом SARS CoV-2 выявили проблемы с сердцем
NASA запустило к Марсу марсоход
Правозащитники насчитали 34 тыс. человек на акции в поддержку Тихановской
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
Звезда «Дома−2» Саша Черно родила сына
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
Правозащитники насчитали 34 тыс. человек на акции в поддержку Тихановской
МИД РФ прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Правозащитники насчитали 34 тыс. человек на акции в поддержку Тихановской
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
Трамп предложил перенести выборы президента США
NASA запустило к Марсу марсоход
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
В Минске состоялся санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По данным правозащитного центра «Весна», на него пришли около 34 000 человек. Как сообщает Tut.by, митинг прошел в парке Дружбы народов в Минске.В источнике
Подробнее о событии