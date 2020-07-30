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Ведомости
Ведомости

В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске состоялся санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По данным правозащитного центра «Весна», на него пришли около 34 000 человек. Как сообщает Tut.by, митинг прошел в парке Дружбы народов в Минске.В источнике
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Forbes

Митинг в поддержку соперницы Лукашенко собрал рекордное число участников

Forbes15:21
Вести.Ru

35 тысяч человек пришли на минский пикет главной соперницы Лукашенко

Вести.Ru15:39
Царьград

«Красота, ещё одна цветная революция»: Соперница Лукашенко собрала тысячи людей на митинг

Царьград15:34
Ведомости

В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

Ведомости15:42
Фонтанка.Ру

«Кажется, таких массовых митингов в Беларуси ещё не было никогда!» Акция в поддержку Тихановской в Минске собрала несколько десятков тысяч человек

Фонтанка.Ру14:17
REGNUM

Десятки тысяч человек митингуют в Минске в поддержку Тихановской

REGNUM13:39
Эхо Москвы

В Минске состоялся митинг в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской

Эхо Москвы15:03
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Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом

Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новости15:34
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Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа

Министр спорта РФ Олег Матыцин отправил письмо руководству Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), отметив, что до 15 августа на счет организации будет перечислено 5 млн долларов.
Советский спорт12:10
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NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК10:11
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс05:47
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Ферстаппен не собирается вставать на колено

Шестикратный чемпион королевской гоночной серии Льюис Хэмилтон (выступает в составе "Мерседес") искренне надеется, что в дальнейшем абсолютно все пилоты последуют его примеру и перед началом каждого этапа будут вставать на колено.
CT news15:31
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