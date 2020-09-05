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РБК
РБК

В Минске на акции протеста студентов начались задержания

Как пишет издание, задержания начались уже в 12:05: люди в штатском и масках отвели как минимум двух демонстрантов в автобус без номеров. Стихийные акции протеста проходят в разных районах города. По данным Onliner, на улице Карла Маркса задержали более 15 студентов.В источнике
С чего всё началось
Издание tut.by
 сообщает о задержании группы студентов Белорусского университета на улице Карла Маркса, который идет параллельно проспекту Независимости.
ТАСС08:47
Подробнее о событии
МонаВиста

В Минске начались задержания на акции протеста студентов

МонаВиста10:49
ТАСС

Правозащитники сообщили о задержании 26 студентов на акции протеста в Минске

ТАСС08:47
РБК

В Минске на акции протеста студентов начались задержания

РБК08:12
Коммерсантъ

В Минске начались задержания протестующих студентов

Коммерсантъ07:41
Национальная служба новостей

Студенческая акция протеста в Минске началась с задержаний

Национальная служба новостей07:19
URA.Ru

В Минске задерживают студентов на акции протеста

URA.Ru06:53
Полит.ру

В Минске задержали участников студенческой акции протеста

Полит.ру10:24
КП - Беларусь

В столице Беларуси проходят студенческие акции солидарности, многих участников задерживают

КП - Беларусь08:04

Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ruвчера в 01:30
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В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.
Lenta.ru09:55

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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