В Минске прошла женская акция в поддержку жертв насилия
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В районе Комаровского рынка в Минске прошла акция в поддержку тех, кто пострадал от насилия в ходе протестов, сообщает портал Tut.by. Около 250 девушек в белом и с розами молча выстроились в цепь. Участницы встали в линию от перекрестка улиц Хоружей — Куйбышева до Дома мебели.В источнике
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