В Германии заявили, что США утратили роль гаранта порядка в мире

"Роль США как образцового примера и гаранта международного порядка в настоящее время полностью утрачена, так как они все больше отказываются от многосторонних соглашений и частей системы ООН", - заявил он в интервью германскому медиа-проекту "Лица мира", добавив, что "в ООН могут только ждать 3 ноября и надеяться на то, что Дональд Трамп не будет переизбран президентом США".