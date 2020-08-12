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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Минске прошла женская акция в поддержку жертв насилия

В районе Комаровского рынка в Минске прошла акция в поддержку тех, кто пострадал от насилия в ходе протестов, сообщает портал Tut.by. Около 250 девушек в белом и с розами молча выстроились в цепь. Участницы встали в линию от перекрестка улиц Хоружей — Куйбышева до Дома мебели.В источнике
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ТАСС

В Минске сотни девушек с цветами провели акцию в знак солидарности с оппозицией

ТАСС06:09
Московский Комсомолец

250 женщин в белой одежде выразили протест из-за насилия в Белоруссии

Московский Комсомолец05:00
Коммерсантъ

В Минске прошла женская акция в поддержку жертв насилия

Коммерсантъ05:38
Znak.com

Сотни женщин в белом вышли в Минске на мирную акцию протеста

Znak.com05:35
Газета.Ru

250 женщин вышли в знак протеста в центре Минска против грубых действий силовиков

Газета.Ru05:33
Известия

Девушки выстроились в живую цепь с цветами в руках в Минске

Известия05:48
Дождь

«Хватит нас бить!» В Минске более 200 девушек в белой одежде встали в цепь в поддержку протестующих

Дождь04:48

Группа ГАЗ показала новинку - модульный автомобиль скорой помощи

Первые образцы новой серии медицинских автомобилей «Группа ГАЗ» продемонстрировала на Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания России», который проходит в Москве с 11 по 13 августа 2020 года.
Группа ГАЗ показала новинку - модульный автомобиль скорой помощи
Комсомольская правдавчера в 10:45
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«Интеррос» заподозрил «РусАЛ» в попытке надавить на «Норникель»

На этой неделе Потанин назвал действующее до конца 2022 года акционерное соглашение "Норникеля" рудиментом, благодаря которому "РусАл" давит на "Норникель" ради извлечения дивидендов, независимо от экономической и социальной ситуации вокруг компании.
Интерфакс04:11

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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В Германии заявили, что США утратили роль гаранта порядка в мире

"Роль США как образцового примера и гаранта международного порядка в настоящее время полностью утрачена, так как они все больше отказываются от многосторонних соглашений и частей системы ООН", - заявил он в интервью германскому медиа-проекту "Лица мира", добавив, что "в ООН могут только ждать 3 ноября и надеяться на то, что Дональд Трамп не будет переизбран президентом США".
РИА Новости04:28
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.
Газета.Ru05:56
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