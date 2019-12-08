Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ Минске протестующие направились к посольству России

В Белоруссии протестующие против углубленной интеграции с Россией направились к зданию российского посольства, сообщает «РИА Новости». По данным портала Tut.by, протестующие собрались на Октябрьской площади Минска.
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В Минске шествие против интеграции направилось к посольству России

RT на русском08:45

Противники интеграции России и Белоруссии передали требования в посольство РФ в Минске

Коммерсантъ09:02

В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

РБК07:28

В Минске противники интеграции передали резолюцию в посольство России

РИА Новости09:30

В Минске завершилась двухдневная акция противников интеграции Белоруссии с Россией

ТАСС09:49

Белорусские противники интеграции передали резолюцию российской дипмиссии

Lenta.ru08:44

Участница протестов в Белоруссии рассказала о своих страхах

Красная весна09:38
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:16, Ашберн
Армия и оружие

Новейший катер-катамаран для ВМФ РФ успешно прошел госиспытания

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Попов не смог реализовать пенальти в ворота «Спартака»

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ростовом» в концовке первого тайма в ворота хозяев был назначен пенальти за игру рукой Наилем Умяровым.
Metaratings 12:00
Авто

Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд

Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Aobe.ru вчера в 06:34
Общество

Мэр Липецка с матом прогулялась по парку в поисках рабочих

Мэр Липецка Евгения Уваркина с использованием ненормативной лексики прокомментировала отсутствие рабочих в местном парке, где должны были начаться работы по благоустройству.
Московский Комсомолец вчера в 05:45
Происшествия

Сын Валерии попал в аварию под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 11:10
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Корабли Северного флота попали в шторм

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога" Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море.
Вести.Ru 11:03
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«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей у россиян в 2019 году

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Политика

Порошенко забросали яйцами на майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время акции оппозиции накануне саммита в "нормандском формате".
РИА Новости 11:58
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Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей

RuNews24.ru вчера в 16:27
Политика

Россия и Белоруссия не согласовали восемь «дорожных карт» интеграции

Москва и Минск не согласовали восемь отраслевых "дорожных карт" на прошедших в Сочи переговорах, сообщил посол Белоруссии Владимир Семашко.
РИА Новости 12:06
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК 10:26
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:18
Общество

Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Газета.Ru 07:25
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 08:48
Армия и оружие

Найдено оправдание плохим характеристикам китайских стелс-истребителей

Ferra 10:13
Политика

Представитель ФРГ заявила, что встреча «нормандской четверки» продлится три часа

На саммите «нормандской четверки» предполагаются двусторонние встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 08:43
Армия и оружие

В США оценили новую российскую снайперскую винтовку СВЧ

В США сотрудники издания The National Interest оценили новую российскую снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ).
Актуальные Новости 11:41
Политика

В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником

Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
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Армия и оружие

Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
РИА Новости 11:39
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
RT на русском 10:13
Общество

В Котласе более 10 тысяч человек вышли на митинг в защиту Шиеса

Новая газета 09:50
Шоу-бизнес

Милонов рассказал об опасности Бузовой

РИА Новости вчера в 20:44
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили израильские истребители

Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
Lenta.ru 06:17
Происшествия

Задержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Эхо Москвы 00:08
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости вчера в 02:58
Футбол

Владимир Федотов назначен главным тренером «Сочи»

Российский специалист Владимир Федотов стал главным тренером футбольного клуба «Сочи».
News.ru 11:57
Общество

Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
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Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
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Хоккей

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 11:39
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