В Белоруссии протестующие против углубленной интеграции с Россией направились к зданию российского посольства, сообщает «РИА Новости». По данным портала Tut.by, протестующие собрались на Октябрьской площади Минска.

В Минске протестующие направились к посольству России

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