Политика
Rambler News ServiceВ Минске протестующие направились к посольству России
В Белоруссии протестующие против углубленной интеграции с Россией направились к зданию российского посольства, сообщает «РИА Новости». По данным портала Tut.by, протестующие собрались на Октябрьской площади Минска.
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Армия и оружие
Новейший катер-катамаран для ВМФ РФ успешно прошел госиспытания
Футбол
Попов не смог реализовать пенальти в ворота «Спартака»
В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ростовом» в концовке первого тайма в ворота хозяев был назначен пенальти за игру рукой Наилем Умяровым.
Авто
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Общество
Мэр Липецка с матом прогулялась по парку в поисках рабочих
Мэр Липецка Евгения Уваркина с использованием ненормативной лексики прокомментировала отсутствие рабочих в местном парке, где должны были начаться работы по благоустройству.
Происшествия
Сын Валерии попал в аварию под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Общество
Корабли Северного флота попали в шторм
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога" Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море.
Музыка
«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей у россиян в 2019 году
Политика
Порошенко забросали яйцами на майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время акции оппозиции накануне саммита в "нормандском формате".
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Политика
Россия и Белоруссия не согласовали восемь «дорожных карт» интеграции
Москва и Минск не согласовали восемь отраслевых "дорожных карт" на прошедших в Сочи переговорах, сообщил посол Белоруссии Владимир Семашко.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Общество
Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине
Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Политика
Представитель ФРГ заявила, что встреча «нормандской четверки» продлится три часа
На саммите «нормандской четверки» предполагаются двусторонние встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Армия и оружие
В США оценили новую российскую снайперскую винтовку СВЧ
В США сотрудники издания The National Interest оценили новую российскую снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ).
Политика
В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
Армия и оружие
Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
Общество
В Котласе более 10 тысяч человек вышли на митинг в защиту Шиеса
Шоу-бизнес
Милонов рассказал об опасности Бузовой
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Футбол
Владимир Федотов назначен главным тренером «Сочи»
Российский специалист Владимир Федотов стал главным тренером футбольного клуба «Сочи».
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.