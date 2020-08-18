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Театрал
Театрал

Минкульт Беларуси назначил своего управляющего в Купаловский театр

Коллектив театра потребовал восстановить в должности Павла Латушко, который был уволен после того, как публично поддержал протестные акции.В источнике
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Фонтанка.Ру

Артисты Купаловского театра в Белоруссии, директора которого уволили за поддержку протестов, поставили ультиматум минкульту

Фонтанка.Ру06:00
РБК

Митингующие у театра в Минске встретили главу Минкультуры криками «позор»

РБК05:26
РЕН ТВ

Протестующие встретили министра культуры Белоруссии криками "Позор!"

РЕН ТВ04:05
Газета.Ru

Демонстранты освистали и.о. министра культуры в Минске

Газета.Ru05:02
РИА Новости

Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске

РИА Новости04:55
Московский Комсомолец

Протестующие в Белоруссии встретили министра культуры криками «Позор»

Московский Комсомолец04:34
Известия

Артисты Купаловского театра озвучили требования министру культуры Белоруссии

Известия05:04

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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В день рождения Тихановского митингующие у минского СИЗО спели детскую песню

Митингующие, собравшиеся возле следственного изолятора №1 на улице Володарского в Минске, где, возможно, находится белорусский блогер Сергей Тихановский, муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, в день его рождения поют детскую песню "Пусть бегут неуклюже" из мультфильма "Крокодил Гена", сообщает во вторник корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС06:00

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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