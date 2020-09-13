В Минске протестующие подошли к резиденции Лукашенко
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Многотысячная толпа участников несанкционированного марша оппозиции подошла вплотную к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет РИА "Новости". Толпа выкрикивает лозунги, требуя ухода Лукашенко в отставку. Правоохранители пока не реагируют на происходящее.В источнике
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