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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минске протестующие подошли к резиденции Лукашенко

Многотысячная толпа участников несанкционированного марша оппозиции подошла вплотную к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет РИА "Новости". Толпа выкрикивает лозунги, требуя ухода Лукашенко в отставку. Правоохранители пока не реагируют на происходящее.В источнике
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News.ru

Колонны протестующих в Минске разделились

News.ru11:54
Телеканал 360°

Многотысячная толпа протестующих подошла к резиденции Лукашенко

Телеканал 360°10:26
Фонтанка.Ру

Протестующие в Минске вплотную подошли к району, где живёт правительственная элита

Фонтанка.Ру10:27
Life.ru

Колонна протестующих в Минске дошла до резиденции Лукашенко — видео

Life.ru10:47
Газета.Ru

В Минске протестующие подошли к резиденции Лукашенко

Газета.Ru10:15
ТАСС

Тысячи протестующих в Минске двинулись в сторону резиденции Лукашенко

ТАСС09:33
РИА Новости

В Минске ограничили доступ на улицу, прилегающую к резиденции Лукашенко

РИА Новости11:50

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
25

Силовики применили водомет против протестующих в Бресте

Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.
Взгляд.ру11:23
21

ЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дерби

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал информацию, согласно которой для болельщиков столичного «Спартака» будет выделен сектор на матче между командами в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском08:21

Россиян предупредили об опасности корвалола и валокордина

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Сергей Бойцов рассказал, что во время самоизоляции россияне реже умирали от болезней сердца, несмотря на прогнозы роста такой смертности из-за сокращения активности людей старше 65 лет.
Lenta.ru10:35
7

«Химки» примут решение об увольнении Гунько во вторник

Главный тренер футбольного клуба "Химки" Дмитрий Гунько может уйти в отставку Данную информацию прокомментировал Роман Терюшков, занимающий должность министра спорта московской области.
Честный рейтинг букмекеров08:58

Трусова подготовит максимум четверных прыжков к важным стартам

Бронзовая медалистка чемпионатов России и Европы сезона-2019/2020 Александра Трусова сказала, что подготовит максимальное количество четверных прыжков в произвольной программе к более важным стартам.
РИА Новости11:38

Врач назвал первые признаки рака крови

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России Роман Темников рассказал о первых признаках рака крови, сообщает kp.ru 13 сентября.
Известия05:08
8

Россия может столкнуться с дефицитом средств для выплат безработным

Москва, 12 сентября 2020, 04:51 — REGNUM Дефицит средств, которые выделяют субъектам РФ для выплаты пособий по безработице, достигнет к концу этого года 54,3 млрд рублей, говорится в проекте распоряжения российского правительства, разработанном Министерством труда РФ.
REGNUMвчера в 21:51
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Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом 2021 года

Нападающий Килиан Мбаппе намерен уйти из ПСЖ.По данным СМИ, 21-летний форвард сообщил руководству парижан, что предстоящий сезон станет для него последним в футболке французского клуба.ПСЖ хочет продлить контракт с одним из своих лидеров, однако Килиан все ещё не сел за стол переговоров с действующими чемпионами Франции.
Soccer.ru04:14