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Русская Планета
Русская Планета

Протестующие в Минске забросали «коктейлями Молотова» ОМОН

Протестующие жители Минска закидали сотрудников ОМОНа «коктейлями Молотова». Также появились записи применения против правоохранительных органов фейерверков, которые запускают в их сторону.В источнике
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Комсомольская правда

«Градус агрессии растет»: редактор КП-Беларусь рассказал о протестах в Минске

Комсомольская правда19:36
Коммерсантъ

Протестующие в Минске использовали коктейли Молотова при столкновениях с ОМОНом

Коммерсантъ18:59
Известия

Появилось видео атаки на ОМОН «коктейлями Молотова» в Минске

Известия18:38
РБК

СМИ сообщили о применении на митингах в Минске коктейлей Молотова

РБК19:44
Газета.Ru

Протестующие в Минске бросают в силовиков «коктейли Молотова»

Газета.Ru17:52
URA.Ru

Протестующие в Минске запускают «коктейли Молотова» в ОМОН

URA.Ru17:46
Царьград

В белорусский ОМОН в Минске полетели коктейли Молотова

Царьград17:31

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Шнуров посвятил Лукашенко отрезвляющее стихотворение

Напомним, сегодня в Белоруссии вторую ночь подряд проходили протесты после того, как ЦИК страны озвучил результаты выборов - за действующего президента Александра Лукашенко голоса отдали 80,08% населения, а за Светлану Тихановскую - 10,09%.
Znak.com23:23
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