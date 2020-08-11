Протестующие в Минске забросали «коктейлями Молотова» ОМОН
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Протестующие жители Минска закидали сотрудников ОМОНа «коктейлями Молотова». Также появились записи применения против правоохранительных органов фейерверков, которые запускают в их сторону.В источнике
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«Градус агрессии растет»: редактор КП-Беларусь рассказал о протестах в Минске
Комсомольская правда19:36