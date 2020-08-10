Sega планирует выпускать больше игр для PC

Харуки Сатоми глава Sega Sammy Holdings Inc и вице-президент Коити Фуказава рассказали о планах выпуска игр для PC.В связи с высокими оценками и небольшой ценой их релиз Persona 4 Golden на PC превзошел все ожидания компании по продажам.