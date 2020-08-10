В Минске протестующие применили против ОМОНа «коктейли Молотова»
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По данным агентства Sputnik Беларусь, протестующие применили против сотрудников ОМОНа "коктейли Молотова" в районе улицы Притыцкого в Минске. Как уточняется, улица Притыцкого ведет к Пушкинской площади, где продолжаются столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими.В источнике
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«Градус агрессии растет»: редактор КП-Беларусь рассказал о протестах в Минске
Комсомольская правда19:36