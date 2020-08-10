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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

В Минске протестующие применили против ОМОНа «коктейли Молотова»

По данным агентства Sputnik Беларусь, протестующие применили против сотрудников ОМОНа "коктейли Молотова" в районе улицы Притыцкого в Минске. Как уточняется, улица Притыцкого ведет к Пушкинской площади, где продолжаются столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими.В источнике
Подробнее о событии
РБК

СМИ сообщили о применении на митингах в Минске коктейлей Молотова

РБК19:44
URA.Ru

Протестующие в Минске запускают «коктейли Молотова» в ОМОН

URA.Ru17:46
Известия

Появилось видео атаки на ОМОН «коктейлями Молотова» в Минске

Известия18:38
Комсомольская правда

«Градус агрессии растет»: редактор КП-Беларусь рассказал о протестах в Минске

Комсомольская правда19:36
Газета.Ru

Протестующие в Минске бросают в силовиков «коктейли Молотова»

Газета.Ru17:52
Коммерсантъ

Протестующие в Минске использовали коктейли Молотова при столкновениях с ОМОНом

Коммерсантъ18:59
Царьград

В белорусский ОМОН в Минске полетели коктейли Молотова

Царьград17:31

Детский лагерь эвакуировали из-за угрозы подтопления в Забайкалье

Детей и персонал детского лагеря эвакуировали в Балейском районе из-за поднятия реки Унда до критического уровня, сообщается 11 августа на официальном сайте Забайкальского края со ссылкой на директора Балейского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Маяк» Сергея Букатича.
Детский лагерь эвакуировали из-за угрозы подтопления в Забайкалье
Чита.Ру20:33

Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ruвчера в 09:16
2

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
2

В втором полугодии тарифы за услуги ЖКХ в России вырастут на 4%

Стоящий во главе антимонопольной службы Виталий Королев подтвердил, что уже во второй половине 2020 гражданам придется платить за коммуналку больше в среднем на 4%. Обусловлен такой показатель размером инфляции, прогнозируемым на текущий год.
Актуальные Новости8 августа в 05:19
161

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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Sega планирует выпускать больше игр для PC

Харуки Сатоми глава Sega Sammy Holdings Inc и вице-президент Коити Фуказава рассказали о планах выпуска игр для PC.В связи с высокими оценками и небольшой ценой их релиз Persona 4 Golden на PC превзошел все ожидания компании по продажам.
Vprognoze.ru9 августа в 09:00
2

Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39