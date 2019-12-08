Политика

RT на русскомRT на русскомВ Минске шествие против интеграции направилось к посольству России

В Минске белорусская оппозиция проводит шествие против углубления интеграции с Россией. Как сообщает РИА Новости, шествие направилось в сторону посольства России. Отмечается, что в воскресенье, 8 декабря, протестующие собрались на Октябрьской площади.
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В Минске шествие против интеграции направилось к посольству России

RT на русском08:45

Белорусские противники интеграции передали резолюцию российской дипмиссии

Lenta.ru08:44

В Минске противники интеграции передали резолюцию в посольство России

РИА Новости09:30

В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

РБК07:28

Противники интеграции передали резолюцию в посольство России в Минске

ТАСС08:25

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Коммерсантъ09:02

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