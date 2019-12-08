В Минске белорусская оппозиция проводит шествие против углубления интеграции с Россией. Как сообщает РИА Новости, шествие направилось в сторону посольства России. Отмечается, что в воскресенье, 8 декабря, протестующие собрались на Октябрьской площади.

В Минске шествие против интеграции направилось к посольству России

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