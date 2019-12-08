Политика
RT на русскомВ Минске шествие против интеграции направилось к посольству России
В Минске белорусская оппозиция проводит шествие против углубления интеграции с Россией. Как сообщает РИА Новости, шествие направилось в сторону посольства России. Отмечается, что в воскресенье, 8 декабря, протестующие собрались на Октябрьской площади.
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Игры
Хакеры лишили Assassin’s Creed Origins защиты Denuvo и VMProtect
Группа хакеров CODEX смогла полностью удалить системы защиты Denuvo и VMProtect из Assassin's Creed Origins.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, составляет всего 100 или 200 рублей.
Политика
Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Авто
Кроссовер Kia Seltos сертифицировали для России
В представительстве марки планируют раскрыть официальную информацию о комплектациях Kia Seltos и его производстве для российского рынка ближе к старту продаж, который намечен на 2020 год.
Здоровье
При гипертонии эти 10 продуктов нормализуют артериальное давление
Медики назвали 10 продуктов, которые помогут улучшить самочувствие.
Политика
Порошенко забросали яйцами во время митинга в Киеве
Экс-президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время митинга «Красных линий» в Киеве, прошедшего накануне саммита «нормандской четверки» в Париже.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в прокате более миллиарда рублей
Анимационный фильм "Холодное сердце 2" собрал в российском прокате с момента выхода картины на широкие экраны более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Политика
Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента
По данным агентства, на площади перед зданием президентской администрации собрались несколько сотен тысяч протестующих, которые начали устанавливать там палатки.
Футбол
Федотов стал главным тренером «Сочи»
Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.
Футбол
«Спартак» разгромно проиграл «Ростову»
Московский «Спартак» разгромного проиграл «Ростову» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Культура
Американский художник съел арт-объект стоимостью 120 тысяч долларов
Известный художник Давид Датуна съел инсталляцию итальянского коллеги Маурицио Кателлана, которая была продана за 120 тысяч долларов.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
Политика
Зеленский перед переговорами с Путиным наслушался вредных советов
Помимо ожидаемых рекомендаций – например, не обсуждать в Париже газовый вопрос – Порошенко дал «самый важный совет: не доверять Путину».
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Футбол
Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»
«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
Происшествия
Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
Общество
Российские боевые корабли попали в пятибалльный шторм
Шоу-бизнес
67-летняя Аллегрова вышла на публику в смелом декольте
67-летняя Ирина Аллегрова в смелом декольте без белья шокировала внешним видом.
Спорт
Российские пловцы завоевали золото в эстафете на ЧЕ в Глазго
Гаджеты
У Android может появиться такой же недостаток, как и у iOS
9to5Google сообщает, что в ходе изучения приложения APK Insight для установки APK на Android версии 17.8.14 была найдена функция безопасности Advanced Protection Program.
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
Авто
Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет выше
"Мнение общественности было бы совершенно иным, если бы люди проводили аналогию лишь с последними моделями LADA, например, XRAY или Vesta, а не с теми, которые с давних времен стоят в гараже у дедушки или куплены родителями больше десятка лет назад", - сообщает Autonews.ru.
Общество
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
Шоу-бизнес
Сын Анастасии Стоцкой вспылил из-за сравнения с Мартином Киркоровым
Анастасия Стоцкая рассказала, что ее сын Александр вспылил из-за его сравнения с Мартином Киркоровым.
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году
Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.
Футбол
Аршавин советует «Спартаку» подумать о борьбе за выживание
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил турнирные перспективы «Спартака».
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.