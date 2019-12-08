Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.

В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

Общество Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.

Политика Порошенко закидали яйцами на майдане После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал "Слава Украине!". После этого из толпы на сцену полетели яйца.

Энергетика ОПЕК+ может ужесточить сокращение добычи Квота РФ по сокращению — 228 тыс. баррелей в сутки (более 11 млн т в год), в ноябре сокращение добычи нефти РФ было на уровне 195 тыс. баррелей.

Общество В ОП рассказали о важности патриотического воспитания граждан Патриотическое воспитание и добровольческие практики остаются важнейшими направлениями диалога общества и государства, говорится в проекте доклада Общественной палаты РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Авто Перечислены самые популярные марки автомобилей в России По данным Автостат, в России в ноябре 2019 года самой популярной автомобиля оказалась отечественная LADA.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ноябре 2019 года в ноябре в РБ было продано 31000 автомобилей марки LADA.На втором месте по популярности KIA (продано более 20 тысяч штук).

Космос Обнаружена самая массивная черная дыра во Вселенной Масса черной дыры Holm 15A была рассчитана астрономами Института внеземной физики Общества Макса Планка и Университетской обсерватории Мюнхена непосредственно на основе движений звезд вокруг ядра галактики.

Космос Корабль Dragon успешно пристыковался к МКС Корабль Dragon компании SpaceX в воскресенье успешно выполнил стыковку с Международной космической станцией.