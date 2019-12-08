Политика
РБКВ Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России
Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.
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Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Кино
Вышел трейлер «Чудо-Женщины 1984»
Опубликован первый полноценный трейлер «Чудо-Женщины 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Политика
Порошенко закидали яйцами на майдане
После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал "Слава Украине!". После этого из толпы на сцену полетели яйца.
Экономика
Трассу через Липецкую область будет строить бывший топ-менеджер «Газпрома»
Автором проекта строительства трассы из Западного Китая в Европу стал бывший топ-менеджер «Газпрома» Александр Рязанов.
Происшествия
Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
Энергетика
ОПЕК+ может ужесточить сокращение добычи
Квота РФ по сокращению — 228 тыс. баррелей в сутки (более 11 млн т в год), в ноябре сокращение добычи нефти РФ было на уровне 195 тыс. баррелей.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской вновь получила травму
Футбол
«Милан» в гостях обыграл «Болонью»
«Болонья» на своем поле уступила «Милану» в матче 15-го тура чемпионата Италии.
Общество
В ОП рассказали о важности патриотического воспитания граждан
Патриотическое воспитание и добровольческие практики остаются важнейшими направлениями диалога общества и государства, говорится в проекте доклада Общественной палаты РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
Общество
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
Происшествия
В Тамбовской области погиб находившийся под следствием вице-губернатор
Авто
Перечислены самые популярные марки автомобилей в России
По данным Автостат, в России в ноябре 2019 года самой популярной автомобиля оказалась отечественная LADA.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ноябре 2019 года в ноябре в РБ было продано 31000 автомобилей марки LADA.На втором месте по популярности KIA (продано более 20 тысяч штук).
Космос
Обнаружена самая массивная черная дыра во Вселенной
Масса черной дыры Holm 15A была рассчитана астрономами Института внеземной физики Общества Макса Планка и Университетской обсерватории Мюнхена непосредственно на основе движений звезд вокруг ядра галактики.
Общество
Программу реновации планируют завершить в Москве к 2032 году
Программу реновации жилья в Москве планируется завершить к 2032 году.
Политика
Протестующие в Киеве решили переночевать возле офиса Зеленского
Протестующие в Киеве разместили палатки возле офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Авто
Компания Lynk & Co показала новый купе-кроссовер
Пропустив версию 04, автопроизводитель презентовал новую модель Lynk & Co 05.
Шоу-бизнес
Настя Каменских перекрасила волосы в ярко-красный цвет
Популярная певица Анастасия Каменских кардинально изменила имидж – перекрасила волосы в ярко-красный цвет.
Музыка
София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве
Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Экономика
Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России
Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Космос
Корабль Dragon успешно пристыковался к МКС
Корабль Dragon компании SpaceX в воскресенье успешно выполнил стыковку с Международной космической станцией.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка
Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Политика
Пушков прокомментировал протесты в Минске против интеграции с РФ
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что участникам несанкционированной акции протеста против объединения Белоруссии и России не стоит ждать интеграции с Евросоюзом.
Политика
Зеленский перед переговорами с Путиным наслушался вредных советов
Помимо ожидаемых рекомендаций – например, не обсуждать в Париже газовый вопрос – Порошенко дал «самый важный совет: не доверять Путину».