Политика

РБКРБКВ Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.
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В Минске завершилась двухдневная акция противников интеграции Белоруссии с Россией

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Белорусские противники интеграции передали резолюцию российской дипмиссии

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:48, Ашберн
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В ОП рассказали о важности патриотического воспитания граждан

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По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
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Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
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Масса черной дыры Holm 15A была рассчитана астрономами Института внеземной физики Общества Макса Планка и Университетской обсерватории Мюнхена непосредственно на основе движений звезд вокруг ядра галактики.
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В Нью-Дели число жертв пожара на фабрике возросло до 43 человек

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Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России

Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
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Над российской частью Арктики создадут противовоздушный купол

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