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РИА Новости
РИА Новости

В Минске протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ

Несколько десятков протестующих студентов в Минске прорвали оцепление милиции на Проспекте независимости рядом со зданием КГБ, передает корреспондент РИА Новости. С утра студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста.В источнике
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Фонтанка.Ру

В Минске студенты прорвали оцепление из милиции. Задержания возобновились

Фонтанка.Ру09:38
Life.ru

Протестующие студенты прорвали оцепление в центре Минска — видео

Life.ru09:46
ТК Звезда

Протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ в Минске

ТК Звезда09:40
РБК

В Минске студенты прорвали оцепления милиции на проспекте Независимости

РБК09:52
РИА Новости

В Минске протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ

РИА Новости09:28
Московский Комсомолец

Протестующие прорвали милицейское оцепление рядом со зданием КГБ в Минске

Московский Комсомолец09:23
URA.Ru

В Минске студенты прорвали оцепление возле здания КГБ

URA.Ru09:21

Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «позитивно смотрит» на инициативу политика Виктора Бабарико создать свою партию, сообщила она в своем телеграм-канале «Пул первой».
Ведомости09:27
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Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ru06:08
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«Потенциально опасный астероид» пролетит рядом с Землей 6 сентября

Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тыс. Как отмечается на сайте NASA, 1 сентября получивший название 2011 ES4 астероид диаметром от 22 до 49 м будет пролетать мимо Земли на расстоянии около 120 тыс. км со скоростью примерно 8 км / сек.
ТАСС05:46

В киевском аэропорту женщина «прогулялась» по крылу самолета

Пассажирка рейса Анталия-Киев в понедельник, 31 августа, после прибытия в киевский аэропорт "Борисполь" открыла аварийный выход лайнера и стала ходить по его крылу, передает пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).
Газета.Ru08:35
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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