В Минске протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ
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Несколько десятков протестующих студентов в Минске прорвали оцепление милиции на Проспекте независимости рядом со зданием КГБ, передает корреспондент РИА Новости. С утра студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста.В источнике
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