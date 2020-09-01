Слухи: второй выпуск Ubisoft Forward пройдёт на следующей неделе

Шрайер же, комментируя у себя в микроблоге недавний скандал Ubisoft с Tom Clancy's Elite Squad, попутно уточнил, что вторая трансляция Ubisoft Forward пройдёт уже на следующей неделе — то есть в период с 7 по 13 сентября.