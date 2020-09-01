В Минске студенты прорвали оцепление милиции у здания КГБ
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Несколько десятков протестующих в Минске студентов прорвали оцепление силовиков возле здания КГБ. Видео инцидента опубликовал Тelegram-канал издания Tut.by. На записи видно, как колонне студентов удалось прорвать цепь милиции.В источнике
С чего всё началось
На митинге в Минске 1 сентября несколько десятков белорусских студентов прорвали оцепление милиции на проспекте Независимости рядом со зданием КГБ, сообщает портал TUT.by
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