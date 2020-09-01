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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минске студенты прорвали оцепление милиции у здания КГБ

Несколько десятков протестующих в Минске студентов прорвали оцепление силовиков возле здания КГБ. Видео инцидента опубликовал Тelegram-канал издания Tut.by. На записи видно, как колонне студентов удалось прорвать цепь милиции.В источнике
С чего всё началось
На митинге в Минске 1 сентября несколько десятков белорусских студентов прорвали оцепление милиции на проспекте Независимости рядом со зданием КГБ, сообщает портал TUT.by
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Известия11:12
Подробнее о событии
Lenta.ru

Протестующие студенты прорвали оцепление силовиков в центре Минска

Lenta.ru10:44
РБК

В Минске студенты прорвали оцепления милиции на проспекте Независимости

РБК09:52
ТК Звезда

Протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ в Минске

ТК Звезда09:40
Фонтанка.Ру

В Минске студенты прорвали оцепление из милиции. Задержания возобновились

Фонтанка.Ру09:38
РИА Новости

В Минске протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ

РИА Новости09:28
Московский Комсомолец

Опубликовано видео прорыва студентов к минскому КГБ

Московский Комсомолец10:22
URA.Ru

В Минске студенты прорвали оцепление возле здания КГБ

URA.Ru09:21

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