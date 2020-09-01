В Минске протестующие студенты прорвали оцепление у здания КГБ
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В центре Минска протестующие студенты прорвали оцепление ОМОНа и милиции у здания КГБ Белоруссии на проспекте Независимости, сообщает портал Tut.by. После прорыва оцепления милиция начала задержания студентов. Акции протеста студентов в Минске начались утром 1 сентября.В источнике
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