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Ведомости
Ведомости

В Минске протестующие студенты прорвали оцепление у здания КГБ

В центре Минска протестующие студенты прорвали оцепление ОМОНа и милиции у здания КГБ Белоруссии на проспекте Независимости, сообщает портал Tut.by. После прорыва оцепления милиция начала задержания студентов. Акции протеста студентов в Минске начались утром 1 сентября.В источнике
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РИА Новости

В Минске протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ

РИА Новости09:28
Lenta.ru

Протестующие студенты прорвали оцепление силовиков в центре Минска

Lenta.ru10:44
РБК

В Минске студенты прорвали оцепления милиции на проспекте Независимости

РБК09:52
Фонтанка.Ру

В Минске студенты прорвали оцепление из милиции. Задержания возобновились

Фонтанка.Ру09:38
Газета.Ru

В Минске студенты прорвали оцепление около здания КГБ

Газета.Ru12:17
Московский Комсомолец

Опубликовано видео прорыва студентов к минскому КГБ

Московский Комсомолец10:22
URA.Ru

В Минске студенты прорвали оцепление возле здания КГБ

URA.Ru09:21

Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.
Газета.Ru11:57
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Генералу Арсланову предъявили обвинение в получении крупной взятки

«В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения — два по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и одно по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — цитирует Козловцева ТАСС.
Известия11:35
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В Пентагоне признали, что Китай обошел США по военному кораблестроению и ракетам

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже обошла Вооруженные силы США в сферах кораблестроения, производства баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет, а также интегрированных средств противовоздушной обороны (ПВО).
ТАСС12:58