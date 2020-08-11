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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В Минске протестующие заблокировали движение поездов метро

На плакате у протестующего было написано «Прекратите калечить и убивать людей». Мужчина остался стоять на рельсах и заблокировал движение пришедшего на станцию поезда. Обстоятельства инцидента уточняются.В источнике
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РИА Новости

В Минске протестующий заблокировал движение одной из веток метро

РИА Новости09:25
Интерфакс

Протестующий в Минске заблокировал движение по одной из веток метро

Интерфакс08:26
РБК

В Минске из-за протестующего перекрыли синюю ветку метро

РБК08:35
Lenta.ru

В Минске пикетчик заблокировал метро

Lenta.ru08:35
Московский Комсомолец

Поезда в минском метро останавливалась в знак поддержки протестующих

Московский Комсомолец08:34
Эхо Москвы

В метро Минска сегодня перекрывали одну из веток

Эхо Москвы08:33
Газета.Ru

Протестующий перекрыл движение по ветке минского метрополитена

Газета.Ru08:47

«Биннофарм» может производить около 1,5 млн доз вакцины от CОVID в год

Фармацевтический завод "Биннофарм" (Зеленоград, входит в группу АФК "Система") в настоящее время может производить около 1,5 миллиона доз первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной "Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи"; первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России, говорится в сообщении АФК.
«Биннофарм» может производить около 1,5 млн доз вакцины от CОVID в год
ПРАЙМ05:26
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Белорусская оппозиция создает «комитет государственного спасения»

«Комитет государственного спасения» создадут оппозиционные силы Белоруссии, об этом рассказал экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало 11 августа в телефонном разговоре с журналистом РИА Новости.
ИА Красная Весна09:33
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«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС

Московский "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, передает ТАСС.
Газета.Ru10:17

В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар

Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма в эфире НСН уличил Зеленского «в пиаре на людях» в связи с его предложением присвоить крымским татарам статус коренного народа Украины.
Национальная служба новостейвчера в 10:45
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