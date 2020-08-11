Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В Минске протестующие заблокировали движение поездов метро

На плакате у протестующего было написано «Прекратите калечить и убивать людей». Мужчина остался стоять на рельсах и заблокировал движение пришедшего на станцию поезда. Обстоятельства инцидента уточняются.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Минске протестующий заблокировал движение одной из веток метро

РИА Новости09:25
Газета.Ru

Протестующий перекрыл движение по ветке минского метрополитена

Газета.Ru08:47
Эхо Москвы

В метро Минска сегодня перекрывали одну из веток

Эхо Москвы08:33
Lenta.ru

В Минске пикетчик заблокировал метро

Lenta.ru08:35
Московский Комсомолец

Поезда в минском метро останавливалась в знак поддержки протестующих

Московский Комсомолец08:34
РБК

В Минске из-за протестующего перекрыли синюю ветку метро

РБК08:35
Интерфакс

Протестующий в Минске заблокировал движение по одной из веток метро

Интерфакс08:26

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
158

Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомости10:58
269

В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
520

В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск»

В 14.00 на Серафимовском кладбище пройдет церемония отдания воинских почестей погибшим подводникам, возложение цветов, венков и краткий траурный митинг Память подводников почтят в Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Воронеже, Курске, а также в Видяево.
Piter.tvвчера в 08:06

Эксперт рассказал, как избежать второй волны коронавируса

Предотвратить вторую волну распространения коронавируса в России в текущем году не получится, если сохраняющиеся ограничительные меры, такие как использование средств индивидуальной защиты, не будут соблюдаться, считает врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
ТАСС11:07

Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»

Главный судья матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев заявил, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды в конце матча, пишет телеканал "Звезда".
Радио Sputnik03:34

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUM10:42

В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар

Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма в эфире НСН уличил Зеленского «в пиаре на людях» в связи с его предложением присвоить крымским татарам статус коренного народа Украины.
Национальная служба новостейвчера в 10:45
42

Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.
Росбалт10:06
6