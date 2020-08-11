В Минске протестующие заблокировали движение поездов метро
Смотрите также
Анталья встретила российских туристов музыкой, цветами и шампанским
Раскрыты способы накопления пенсии до 90 тысяч рублей в месяц
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса
Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей
Суд по делу Ефремова перенесли на 12 августа
В больницы Белоруссии попали более 200 пострадавших во время протестов
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
Российских журналистов, задержанных в Минске, отпустили
Парламент Белоруссии осудил попытки дестабилизации ситуации в стране
В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным
Дочери Путина сделали укол вакцины от коронавируса
Тихановскую задержали в Белоруссии после выборов
В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск»
У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания
Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»
В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар
Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Роман Широков принес извинения избитому арбитру
Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Опубликовано видео с задержанными в Минске протестующими
Xiaomi представила юбилейный флагман
Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
Обвиненные в шпионаже российские дипломаты покинули Словакию
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей
На плакате у протестующего было написано «Прекратите калечить и убивать людей». Мужчина остался стоять на рельсах и заблокировал движение пришедшего на станцию поезда. Обстоятельства инцидента уточняются.В источнике
Подробнее о событии