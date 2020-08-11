В Минске протестующие заблокировали движение поездов метро
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На плакате у протестующего было написано «Прекратите калечить и убивать людей». Мужчина остался стоять на рельсах и заблокировал движение пришедшего на станцию поезда. Обстоятельства инцидента уточняются.В источнике
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Поезда в минском метро останавливалась в знак поддержки протестующих
Московский Комсомолецвчера в 08:34