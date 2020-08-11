Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В Минске протестующие заблокировали движение поездов метро

На плакате у протестующего было написано «Прекратите калечить и убивать людей». Мужчина остался стоять на рельсах и заблокировал движение пришедшего на станцию поезда. Обстоятельства инцидента уточняются.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В метро Минска сегодня перекрывали одну из веток

Эхо Москвывчера в 08:33
Газета.Ru

Протестующий перекрыл движение по ветке минского метрополитена

Газета.Ruвчера в 08:47
РБК

В Минске из-за протестующего перекрыли синюю ветку метро

РБКвчера в 08:35
Московский Комсомолец

Поезда в минском метро останавливалась в знак поддержки протестующих

Московский Комсомолецвчера в 08:34
РИА Новости

В Минске протестующий заблокировал движение одной из веток метро

РИА Новостивчера в 09:25
Интерфакс

Протестующий в Минске заблокировал движение по одной из веток метро

Интерфаксвчера в 08:26
Lenta.ru

Идущую на протестующих колонну ОМОНа в Минске сняли на видео

Lenta.ruвчера в 08:51

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
109

Разработаны «умные» кирпичи для хранения электроэнергии

Разработчики утверждают, что «умные кирпичи», производство которых не будет слишком затратно, могут использоваться для хранения электроэнергии «как батарея» и могут стать предпочтительным строительным материалом в будущем.
Planet Todayвчера в 16:55

Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии

Жена экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника записала видеообращение к общественности, в котором призвала признать победу кандидата Светланы Тихановской, как единственного легитимно избранного президента страны.
Городовойвчера в 14:34
1,6K

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъ10 августа в 10:24
259

В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ru10 августа в 07:36
581

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
5

Шойгу на Камчатке осмотрел строительство базы для подводных лодок

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство инфраструктуры для новых атомных подводных лодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А", которые в ближайшее время поступят на Тихоокеанский флот (ТОФ).
Российская газетавчера в 02:32
3