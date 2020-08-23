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Ведомости
Ведомости

В центре Минска проходит многотысячная акция оппонентов Лукашенко

В районе парка Победы собираются военные. Акции протеста также проходят в Бресте, Гродно, Витебске и других городах. В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента.В источнике
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RT на русском

Протестующие заняли часть проспекта Независимости в Минске

RT на русском11:42
РИА Новости

В Минске протестующие заняли часть проспекта Независимости

РИА Новости09:31
РБК

Противники Лукашенко вышли на шествие в центре Минска

РБК07:23
ТАСС

Десятки тысяч протестующих собрались на площади Независимости в Минске на митинг оппозиции

ТАСС08:01
Интерфакс

Протестующие начали собираться в центре Минска

Интерфакс07:29
Газета.Ru

Несколько десятков тысяч человек пришли на площадь Независимости в Минске

Газета.Ru08:21
Московский Комсомолец

Кадры протеста в Минске: вышла сотня тысяч человек

Московский Комсомолец10:03

«Уфа» резко ответила арбитру Федотову, защитившему Вилкова

«Уфа» ответила бывшему арбитру РПЛ Игорю Федотову, который заявил, что у него нет вопросов по работе судьи Михаила Вилкова на матче четвертого тура Тинькофф РПЛ «Уфа» – «Ростов» (0:1). После игры председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, кто клуб рассмотрит вариант снятия с чемпионата из-за судейства, и потребовал проверить Вилкова на детекторе лжи.
Спорт день за днем14:14
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В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.
РИА Новости20:37
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Прокуратура проверит сообщения об истощенном ребенке в детдоме в Крыму

"Прокуратура Республики Крым организовала проверку по сообщениям о ненадлежащем медицинском обслуживании двухлетнего ребенка в специализированном учреждении", - сообщили РЕН ТВ в ведомстве.
РЕН ТВ10:33
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В Белоруссии оператор снизил скорость Интернета по требованию властей

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска", - говорится в сообщении.
Газета.Ru13:28
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Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ

Пожизненно осужденный основатель действовавшей в 90-х группировки из Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов в интервью газете "Московский Комсомолец" рассказал, за что "наказывал" других бандитов и коммерсантов.
РИА Новости13:40