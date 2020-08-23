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В районе парка Победы собираются военные. Акции протеста также проходят в Бресте, Гродно, Витебске и других городах. В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента.В источнике
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