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Ведомости
Ведомости

В центре Минска проходит многотысячная акция оппонентов Лукашенко

В районе парка Победы собираются военные. Акции протеста также проходят в Бресте, Гродно, Витебске и других городах. В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента.В источнике
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Говорит Москва

МВД Белоруссии назвало затруднительным оценку числа участников протеста в Минске

Говорит Москва11:18
Коммерсантъ

Протестующие устроили многотысячный марш в центре Минска

Коммерсантъ09:18
РБК

Противники Лукашенко вышли на шествие в центре Минска

РБК07:23
РИА Новости

В Минске протестующие заняли часть проспекта Независимости

РИА Новости09:31
Интерфакс

Протестующие начали собираться в центре Минска

Интерфакс07:29
Известия

На площади Независимости в Минске собралось более 100 тыс. протестующих

Известия09:12
ТАСС

Десятки тысяч протестующих собрались на площади Независимости в Минске на митинг оппозиции

ТАСС08:01

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.
РИА Новости20:37
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Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости09:06
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