В Минске против протестующих применили слезоточивый газ и водометы
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ОМОН отогнал толпу протестующих от стелы "Минск — город-герой" в центре белорусской столицы, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Он уточнил, что силовики применили водометы с краской и дубинки.В источнике
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