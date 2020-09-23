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РИА Новости
РИА Новости 

В Минске против протестующих применили слезоточивый газ и водометы

ОМОН отогнал толпу протестующих от стелы "Минск — город-герой" в центре белорусской столицы, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Он уточнил, что силовики применили водометы с краской и дубинки.В источнике
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Комсомольская правда

Марши сторонников и противников Лукашенко впервые сошлись лоб в лоб

Комсомольская правда15:12
РИА Новости

Протестующие в Минске заблокировали микроавтобус с задержанными

РИА Новости15:12
ТАСС

Силовики в Минске применили водометы для разгона протестующих

ТАСС12:48
Говорит Москва

Силовики в Минске применили водомёты для разгона протестующих

Говорит Москва12:23
Коммерсантъ

Против протестующих в Минске применили водометы

Коммерсантъ12:15
РБК

Появилось видео разгона протестующих в Минске с помощью водометов

РБК13:38
Интерфакс

Очевидцы сообщили о пострадавших от применения водометов в Минске

Интерфакс12:48
КП - Беларусь

В Минске идут противостояния силовиков с протестующими

КП - Беларусь13:46

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц
Ведомости10:50
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В Госдепе отказались признать Лукашенко законно избранным президентом

В Госдепартаменте «не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером» Белоруссии, заявил в беседе с РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.
В Госдепе отказались признать Лукашенко законно избранным президентом
RT на русском15:26
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ЦПВС заявил о подготовке террористами провокации с химоружием в Идлибе

Террористы готовят провокацию с отравляющими веществами в идлибской зоне деэскалации, заявил замглавы российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
RT на русском15:14
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал решение о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей с высокими доходами нравственно обоснованным.
Ведомости07:29
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Госдеп опубликовал предупреждение по Белоруссии для американцев

Госдепартамент США опубликовал предупреждение по Белоруссии для американцев, призвав воздержаться от посещения людных мест в республике, потому что мирные протесты могут превращаться в беспорядки.
Газета.Ru15:55

Лиза Арзамасова впервые выложила совместное фото с Ильей Авербухом

Незадолго до выхода выпуска в эфир Арзамасова впервые поделилась совместным снимком с возлюбленным. — подписала снимок Елизавета Арзамасова, очевидно, предполагая появление негативных комментариев.
WMJ.ru16:00