Политика
БИЗНЕС OnlineВ Минске второй день протестуют против интеграции Беларуси с Россией
В Минске в воскресенье продолжились протесты против интеграции Беларуси с Россией.
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Общество
Депутаты подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии
Группа соавторов опубликованного для обсуждения законопроекта о профилактике домашнего насилия подготовила поправки в документ, распространяющие защиту на иждивенцев жертвы рукоприкладства.
Футбол
Тедеско: «У моего штаба было всего 4 недели, но 8 очков в 7 матчах — это то, что мы заслужили»
При Тедеско команда набрала 8 очков в семи матчах. В матче 19-го тура РПЛ красно-белые проиграли «Ростову» (1:4).
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Армия и оружие
Новейший катер-катамаран для ВМФ РФ успешно прошел госиспытания
Гидрографический катер катамаранного типа «Михаил Казанский» успешно завершил госиспытания в интересах ВМФ России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы
Оттепель и осадки сохранятся в Москве и Центральной России до среды, а затем придет холодный атмосферный фронт и принесет мокрый снег, сообщает центр "Фобос".
Общество
Коррупционеров стало меньше, констатировал Бастрыкин
В этом году в суды направлены 308 таких дел, сказал глава ведомства.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Гаджеты
Huawei представила флагманский смартфон Nova 6 5G
В ходе мероприятия, прошедшего в китайском городе Ухань, Huawei представила сразу три смартфона – Nova 6, Nova 6 5G и Nova 6 SE.
Политика
Стала известна программа Путина на саммите «нормандской четверки» 9 декабря
Программа президента РФ Владимира Путина в понедельник, 9 декабря, ожидается более чем насыщенная.
Политика
Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Общество
Пророчество Ванги: в 2020 году Россию ждет мировое чудо
Пророчество Ванги: в 2020 году Россию ждет мировое чудо Обнародованы прогнозы болгарской предсказательницы на следующий год.
Наука
Учёные выделили три этапа старения человека
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Общество
Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
Политика
Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Здоровье
Травятся ли снюсом кировские подростки: известна точная цифра
По городам последовала волна отравлений снюсом среди школьников.
Общество
Болельщиков «Зенита» призвали не вступаться за фанатов «Спартака»
Армия и оружие
Силовики более 50 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Политика
Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
Армия и оружие
Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США
Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.