Политика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineВ Минске второй день протестуют против интеграции Беларуси с Россией

В Минске в воскресенье продолжились протесты против интеграции Беларуси с Россией.
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В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

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Противники интеграции России и Белоруссии передали требования в посольство РФ в Минске

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В Минске шествие против интеграции направилось к посольству России

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Эхо Москвы10:05

Белорусские противники интеграции передали резолюцию российской дипмиссии

Lenta.ru08:44
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Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

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Программа президента РФ Владимира Путина в понедельник, 9 декабря, ожидается более чем насыщенная.
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Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
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Учёные выделили три этапа старения человека

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Умер 21-летний рэпер Juice WRLD

Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
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В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником

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