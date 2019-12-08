В Минске в воскресенье продолжились протесты против интеграции Беларуси с Россией.

В Минске второй день протестуют против интеграции Беларуси с Россией

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Общество Названы разрушающие кишечник продукты Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.

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